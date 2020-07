VISUAL NOTE BREVETTA, DIGITALIZZA E SEMPLIFICA L’APPRENDIMENTO MUSICALE. ORA IN CROWDFUNDING

Imparare a suonare uno strumento a distanza piace agli amanti della musica e della tecnologia, ai giovani e soprattutto al mercato. Visual Note, startup innovativa, con sede a Milano, che ha sviluppato e brevettato un dispositivo hi tech per l’apprendimento musicale digitale, in venti giorni ha raccolto oltre 100mila euro su CrowdFundMe – unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari – ed è pronta a espandersi in Europa e nel mondo dal 2021.

Visual Note Srl ha realizzato un prodotto (di cui possiede un brevetto per invenzione industriale) che si monta direttamente a bordo chitarra (sarà poi applicabile anche su altri strumenti come i bassi elettrici) ed è composto da una lamina led ultrasottile e da una centralina miniaturizzata, che si collega via bluetooth all’app di comando e controllo. Grazie al riferimento dei led che indicano dove mettere le dita e all’audio midi modulabile a piacere, Visual Note digitalizza l’apprendimento musicale e consente a chiunque di suonare la chitarra fin dal primo giorno. L’azienda offre una soluzione di largo consumo, ideale sia per aspiranti chitarristi, che potranno realizzare il sogno di suonare da subito, senza fare prima mesi di pratica (secondo analisi del Fender Musical Instruments Corporation e del Music World Magazine, circa il 90% dei nuovi chitarristi abbandona lo strumento entro un anno, perché frustrato dalle difficoltà inziali), che per insegnanti e scuole di musica, che potranno digitalizzare le lezioni tramite la piattaforma “Visual Note Academy”, ampliando la propria platea di riferimento.

Visual Note, che è stata inserita nel programma “Amazon Launchpad” dedicato alle startup innovative, si muove in un settore dalle alte potenzialità, accelerato anche dall’aumento dell’utilizzo di Internet dopo l’emergenza Covid-19. Secondo il Namm Global report 2019 e la ricerca di mercato Technavio 2020, il mercato mondiale degli strumenti musicali ammonta a circa 17,2 miliardi di dollari e crescerà di 3,7 miliardi entro il 2025 (CAGR, tasso annuale di crescita, del 3%), con il solo segmento delle chitarre che registrerà un incremento di 468,8 milioni di dollari nel periodo 2020-2024.

Il prodotto messo a punto da Visual Note ha visto una prima vendita pilota nel dicembre 2019, con ottimi risultati: in poco più di un mese è stato venduto l’intero primo lotto di produzione (300 pezzi) e gli articoli sono stati inseriti nella rete vendita di nove tra i più grandi e affermati negozi di musica italiani. Nota di colore: il sistema Visual Note è stato scelto dalle prime due chitarre dell’Orchestra di Sanremo 2020, grazie alle scenografiche luci al led montate sul manico dello strumento che lo rendono esteticamente più appariscente.

Ora l’azienda, che consente di usufruire delle lezioni digitali del proprio insegnante o di quelli della Visual Note Academy h24, sette giorni su sette, in multilingua e dallo smartphone, punta alla produzione industriale e distribuzione internazionale, soprattutto tramite i canali online. Una volta raggiunti gli obiettivi di vendita, la società lancerà un social network dedicato al mondo della musica, integrato con attività di e-commerce e cross-selling (prodotti, biglietti per eventi e concerti, pubblicità).

La campagna di Equity Crowdfunding, attiva su CrowdFundMe con un primo traguardo di 150mila euro, è finalizzata a una prima produzione industriale (2.000 pezzi) che servirà a garantire continuità alla rete distributiva del prodotto, a campagne pubblicitarie mirate, privilegiando il web marketing (il primo progetto pubblicitario, legato alle prossime vendite autunnali, è stato già affidato a maggio 2020) e al potenziamento dell’Academy.

