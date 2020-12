RELATECH: pensare la ripartenza con l’innovazione … al femminile

—- di Letizia Dehò – Trendiest News —- RELATECH S.p.A., realtà italiana quotata, ha organizzato una tavola rotonda, tutta al femminile, in cui rilevanti figure protagoniste del panorama socio-economico, finanziario e del mondo della ricerca hanno discusso e approfondito temi che ormai da qualche tempo sono centrali nell’agenda dello sviluppo del nostro Paese e che stanno assumendo ancora più importanza nella fase di ripresa della crisi da Covid-19.

Il panel di discussione ha affrontato vari aspetti legati all’Innovazione, alla Crescita e alla Sostenibilità che sintetizzano il modello di business di Relatech che affianca le aziende nei processi di innovazione digitale come strumento per affrontare l’attuale situazione e tornare ad essere ancora più competitive sul mercato.

Cosa rappresenta la X nell’attuale scenario?

Gli ospiti della tavola rotonda, rilevanti figure protagoniste del panorama socio-economico, finanziario e del mondo della ricerca, erano:

Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, Amministratrice Torre di Mezzo e Senatrice della Repubblica Italiana

Prof.ssa Rita Cucchiara, Director of National Lab CINI-AIIS e Prof.ssa AImageLab – Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari

Dott.ssa Anna Lambiase, CEO & Founder IR TOP Consulting

Prof.ssa Francesca Rossi, Artificial Intelligence Ethics Global Leader IBM

Ing. Francesca Zaffarami, Chief Executive Officer Eles Semiconductor equipment

L’evento è stato moderato e coordinato da Dott.ssa. Silvia Pagliuca, giornalista specializzata in innovazione, lavoro e sostenibilità, con il supporto della Dott.ssa Rossella Caiazzo, Responsabile della comunicazione Relatech.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: tra innovazione e fiducia

Il motore pulsante della quarta rivoluzione industriale. L’intelligenza artificiale sta attraendo molte attenzioni da parte delle autorità governative ma anche numerosi investimenti pubblici e privati. Ma qual è lo stato dell’arte del nostro Paese in merito all’innovazione?

Prof.ssa Rita Cucchiara, Director of National Lab CINI-AIIS e Prof.ssa AImage Lab – Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, sostiene: “L’intelligenza artificiale è un insieme di tecnologie, è addirittura stata paragonata all’elettricità, ma non è una scoperta che si esaurisce in un solo momento. L’intelligenza artificiale è una continua evoluzione. E anche se in Italia e in Europa non abbiamo i grandi colossi IT, tante aziende iniziano a rendersi conto dell’assoluta necessità dei nuovi sistemi di intelligenza artificiale e sempre di più contattano i centri di ricerca per informarsi, capire e adottare nuove tecnologie. Ciò che tentiamo di spiegare loro, in quanto centro di ricerca, è che in questo momento, le nostre aziende non possono solo comprare e adottare tecnologia dall’esterno, ma devono anche svilupparla internamente. Solo così è garantito un risultato nel medio-lungo termine”.

Eppure, si assiste spesso ad una carenza di fiducia nei suoi confronti. E riflettere a questo proposito sembra essere sempre più importante. Perché se le macchine danno aiuto all’uomo, ma l’uomo non ha fiducia nei loro confronti poi non si prendono gli effetti positivi della tecnologia. È una fiducia però che il mondo tech si deve guadagnare, sviluppandosi secondo alcune proprietà e caratteristiche.

UOMO E MACCHINA

In che modo un approccio umano-centrico può essere efficace per sostenere uno sviluppo del nostro paese? L’IA deve essere vista come supporto alle decisioni delle persone, quindi come una tecnologia che spande la nostra intelligenza e non ne crea una nuova. Ma per fare questo c’è bisogno di tanta ricerca e ancora un po’ di tempo per educare le persone a lavorare con la tecnologia. In breve, usare la tecnologia significa aumentare e non sostituire le capacità di lavoro dell’essere umano.

Anna Lambiase, CEO & Founder IR Top Consulting, ricorda a tal proposito la centralità della formazione dei manager innanzitutto. Nel lungo periodo, invece, la necessità di un’educazione alla tecnologia obbligatoria a partire dalle scuole dell’infanzia.

RELATECH: aziende e digitalizzazione

Relatech è una PMI innovativa specializzata in technologies. Si focalizza su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe in Open Innovation con un’ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

Durante la tavola rotonda, la Dott.ssa Rossella Caiazzo, responsabile della comunicazione Relatech, afferma: “Saranno proprie le aziende che avranno investito nelle tecnologie ad essere efficaci nel prossimo futuro. E Relatech supporta le aziende in questo processo di digitalizzazione che diventa ormai imprescindibile per qualsiasi idea di crescita”.