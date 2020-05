Post Covid-19. Call per giovani registi e videomarker

Call per giovani registi e videomarker: “Ripensare il futuro, documentari e storie postCovid”.

Infinity LAB e Web Marketing Festival lanciano insieme un bando di cofinanziamento per progetti audiovisivi di giovani esordienti.

La nuova call ha l’obiettivo di trovare documentari, docu-fiction e reportage che, alla luce dell’attuale situazione emergenziale, riescano a narrarelesfide del nostrotempo e riprogettare il futuro, per far ripartire la nostra quotidianità e il nostro modo di pensare in una maniera innovativa e più costruttiva.

La pandemia del Covid-19 ha cambiato per sempre le nostre vite. Oggi più che mai è tempo di pensare al futuro. Per tale ragione cerchiamo prodottiinnovativi, raccontioriginali e creativi che possano immaginare il prossimo futuro all’insegna dell’innovazione, delle nuove tecnologie, del rispetto per l’ambiente, per un futuro propositivo e sostenibile.

Documentari e reportage che riescano ad esplorare “il nuovo domani” facendo tesoro delle esperienze del passato, che possano da un lato fotografare la situazione attuale e immaginare quella futura, dall’altro ispirare le persone e la comunità affinché il nostro futuro sia migliore.

Le opere selezionate che raggiungeranno il 50% del budget complessivo in crowdfunding – tramite la pagina dedicata su Produzioni dal basso – verranno co-finanziate da Infinity, distribuite sulla piattaforma di streaming e poi proiettate al WMF in programma il 19-20-21 novembre al Palacongressi di Rimini.

È possibile partecipare a questa call tematica entro l’11 Giugno 2020.

Qui il link per partecipare

Invia il tuo progetto e supera la selezione degli esperti Infinity, che valuteranno contenuto, originalità creativa, trattamento e potenzialità commerciali della tua idea.

Dimostra che il tuo progetto è adatto al grande pubblico: raccogli metà del budget necessario alla produzione con una campagna di crowdfunding.

Raggiungi l’obiettivo e ti premieremo con un cofinanziamento pari al 50% del tuo budget. Inoltre distribuiremo il tuo video sulla nostra piattaforma di streaming.