Nuove funzionalità WhatsApp per le aziende

—di Letizia Dehò —Mentre le aziende di tutto il mondo si preparano a riaprire ed espandersi online, le persone hanno bisogno di modi semplici per mettersi in contatto con le aziende per porre domande, ottenere informazioni o trovare qualcosa che potrebbero aver piacere di acquistare.

Oggi WhatsApp supporta oltre 50 milioni di utenti WhatsApp Business. Per aiutare a scoprire le PMI e le migliaia di aziende più grandi su WhatsApp Business, verranno introdotte nuove funzionalità per avviare una chat con le aziende su WhatsApp e vedere quali prodotti e servizi offrono.

Avvio di una chat utilizzando i codici QR

I codici QR sono una porta d’ingresso digitale che semplifica al massimo l’apertura di una chat con un’azienda. In precedenza, quando le persone si imbattevano in un’attività interessante, dovevano aggiungere il proprio numero WhatsApp ai loro contatti, un numero alla volta. Ora, le persone possono semplicemente scansionare il codice QR visualizzato da un’azienda nella sua vetrina, l’imballaggio del prodotto o lo scontrino per avviare una chat.

Ad esempio, Ki Mindful Wearing, un marchio activewear in Brasile che ha già testato la funzione, sta posizionando regolarmente codici QR su pacchetti e tag prodotto per invitare i clienti a richiedere assistenza su WhatsApp.

La scansione di un codice QR aprirà una chat con un messaggio precompilato opzionale creato dall’azienda per iniziare la conversazione. Con gli strumenti di messaggistica dell’app, le aziende possono inviare rapidamente informazioni come il loro catalogo.

I codici QR sono disponibili per le aziende di tutto il mondo utilizzando l’app WhatsApp Business o l’API WhatsApp Business a partire da oggi.

Condivisione del catalogo

Dal lancio dello scorso anno, i cataloghi sono diventati una modalità molto efficiente per le persone di interagire con un’azienda su WhatsApp. Infatti, oltre 40 milioni di persone visualizzano un catalogo aziendale su WhatsApp ogni mese.

Per facilitare la scoperta dei prodotti da parte degli utenti, WhatsApp ha reso disponibili cataloghi e singoli elementi da condividere come collegamenti su siti Web, Facebook, Instagram e altrove. E se le persone vogliono condividere un catalogo o un elemento che trovano con amici o familiari, possono semplicemente copiare il link e inviarlo anche su WhatsApp o via mail.

