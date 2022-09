Le sfide del cloud. La ricerca effettuata da Nutanix

La trasformazione digitale non è né una tendenza né una parola d’ordine. Piuttosto, la trasformazione digitale e i progetti di modernizzazione sono imperativi commerciali per le organizzazioni nel mezzo di un darwinismo economico in cui sopravvivono solo i più forti e agili.

Mentre molti progetti di trasformazione digitale iniziano con la mappatura e l’automazione dei processi, in realtà lo sforzo di trasformazione deve avvenire nell’IT. Questa trasformazione include persone, processi e le tecnologie sottostanti che consentono operazioni di tipo cloud.

La ricerca esplora le sfide che le organizzazioni IT devono affrontare nel supportare

la trasformazione del business da legacy a residente nel cloud e come le soluzioni

di aziende come Nutanix, in collaborazione con HPE GreenLake, possono offrire.

Modernizzazione e trasformazione digitale

Tra il 1990 e il 2021, il 71% delle aziende Fortune 100 si è spostato, con alcune

di queste aziende che escono anche dalla classifica Fortune 500.

Inoltre, tra il 2010 e il 2021, Fortune 100 ha visto 23 new entry, 22 su cinque

industrie: servizi finanziari (9), tecnologia (5), scienze della salute (3), vendita al dettaglio (3) ed Energia (2).

Moor Insights & Strategy (MI&S) ritiene che non sia un caso; le industrie che guidano i risultati di business sono quelle con una forte adozione della tecnologia.

Alcuni esperti prevedono che il 95% dell’attuale Fortune 500 cambierà entro il 2055, il

la convinzione è che questi giganti una volta cadranno in concorrenti nati dal cloud che possono adattarsi condizioni di mercato e le mutevoli esigenze dei clienti in modo più rapido e preciso.

Le aziende tradizionali

Tuttavia, c’è un vero vantaggio che le aziende tradizionali hanno sul mercato. Il possesso dei dati.

• Dati che spiegano le abitudini di acquisto dei clienti

• Dati che descrivono le tendenze dei clienti

• Dati che dimostrano modelli e criteri di acquisto

I dati consentono a un’azienda di mantenere ed espandere la propria presenza sul mercato con un formato di strategia basata su un’infrastruttura IT moderna e appositamente progettata.

Affinché le aziende affermate possano competere e vincere adeguatamente, la modernizzazione è un must, l’automazione dei processi e la reattività alle esigenze dei clienti e del mercato devono corrispondere un ambiente tecnologico aperto, fungibile e sicuro. Inoltre, la prima regola dell’IT è che la curva dei costi per la fornitura di questi servizi deve diminuire nel tempo.

Un approccio innovativo

Secondo questan ricerca, piuttosto che rispondere al mutevole panorama del mercato cercando di imitare le pratiche delle aziende nate nel cloud, Nutanix e MI&S ritengono che adottare un approccio più equilibrato sia meglio per le organizzazioni aziendali. Ci sono carichi di lavoro e funzioni IT senza dubbio migliori nel cloud pubblico. Che il cloud migliore sia Oracle, AWS, Azure o Google o Cloud Platform (GCP) dipende dalle esigenze e dalle preferenze di ciascuna organizzazione.

La maggior parte delle organizzazioni distribuisce carichi di lavoro e funzioni su più cloud.

Proprio come il cloud pubblico serve al meglio alcuni carichi di lavoro e funzioni, l’azienda con il suo datacenter è la soluzione migliore per molte applicazioni mission-critical. Ma anche questi i carichi di lavoro possono trarre vantaggio da operazioni di tipo cloud. E per questo motivo, MI&S segnala chi ha modernizzato con successo il business portando “il cloud” dentro il datacenter.

Nutanix

MI&S vede Nutanix come la tecnologia che consente la trasformazione delle operazioni IT in un mercato simile al cloud, dove è disponibile un catalogo dei servizi più attuali per i team DevOps in modo simile a un’utility.

Inoltre, la profondità della toolchain di sicurezza HPE GreenLake completa la fornitura di operazioni cloud, consentendo ai professionisti IT di realizzare il eale valore per l’azienda senza sacrificare il controllo.



Per ulteriori informazioni su Nutanix e HPE GreenLake, visitare il sito Web

www.nutanix.com/hpe