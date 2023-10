E’ partita da Napoli la “Marea Azzurra” che ha travolto di innovazione il settore marittimo

— Marea Azzurra —

Un’onda anomala partita dal centro di Napoli sta travolgendo di innovazione tutto il sistema marittimo italiano. Si chiama Marea Azzurra ed è il nuovo HUB della Blue Economy nato dalla collaborazione tra l’imprenditore Luigi De Falco, patron del Gruppo H2biz, e l’armatore Salvatore Lauro, che guida l’omonima compagnia di navigazione.

Marea Azzurra ha conquistato il mercato

In soli quattro mesi Marea Azzurra ha conquistato il mercato, riuscendo ad aggregare oltre 150 operatori marittimi e quasi 300 aziende tra partner e fornitori strategici.

Un successo determinato in parte dall’elevato tasso di innovazione dei quattro progetti di filiera sviluppati per supportare la crescita dell’ecosistema marittimo (digitalizzazione, sostenibilità ambientale, internazionalizzazione e recruiting) e in parte dal modello di business di Marea Azzurra che prevede che ogni aderente possa essere allo stesso tempo committente e fornitore , generando fatturato per tutti.

Strumenti per generare innovazione

Gli operatori marittimi hanno trovato nei progetti di filiera degli strumenti per generare innovazione lungo tutta la catena del valore, acquisire nuove competenze, aprire nuovi mercati di sbocco e trovare soluzioni ad annosi problemi, come quello di attrarre risorse umane di qualità nei posti chiave.

In considerazione dell’ottima risposta del mercato al lancio dei progetti di filiera, il board di Marea Azzurra ha deciso di anticipare all’inizio del 2024 il lancio della nuova piattaforma di recruiting dedicata al comparto marittimo.