Prepariamoci a un nuovo tipo di “normalità”

Finito questo periodo di confinamento a casa, il tuo cervello meraviglioso, creativo e resistente ti aspetterà al varco per ricominciare da capo. Per partire con il piede giusto, crea un programma settimanale che dia la priorità alla sicurezza del tuo microcosmo casalingo, quindi ritaglia i tempi per le diverse categorie del tuo lavoro, qualunque esso sia, dall’insegnamento all’amministrazione, dalla ricerca a una professione liberale. Prima esegui i compiti facili e prepara la strada ai compiti più pesanti. Svegliati presto,non poltrire a letto, anche se in questi giorni hai avuto tendenza a farlo. C’è chi ama lo yoga o il crossfit online. Qualunque casa decidiate di fare, fatelo.

Le cose inizieranno a sembrare più naturali. Anche il lavoro avrà più senso e ti sentirai più a tuo agio nel cambiare o annullare ciò che è già in movimento. Emergeranno nuove idee che non ti sarebbero venute in mente se tu fossi rimasto nella fase passiva del momento. Continua ad abbracciare il tuo cambiamento mentale. Abbi fiducia nel processo. Sostieni chi ti circonda.

Comprendi che questa è una maratona. Se pretendi uno sprint eccessivo all’inizio, vomiterai sulle tue scarpe entro la fine del mese. Preparati emotivamente a questa crisi che continuerà per 12-18 mesi: sarà seguìta da una ripresa, ma molto lenta. Se questo impedimento psicologico a riprendere i ritmi di una volta finirà prima, tanto di guadagnato. In questo momento, lavora per stabilire la tua serenità, produttività e benessere in queste condizioni di disastro straniante .

Quanto durerà?

Nessuno di noi sa quanto durerà questa crisi. Vogliamo tutti tornare alla normalità prima di Natale. L’incertezza ci sta facendo impazzire tutti.

Certo, ci sarà un giorno in cui la pandemia sarà finita. Abbracceremo i nostri vicini e i nostri amici. Torneremo nelle nostre aule e nelle nostre caffetterie. Le nostre città alla fine riapriranno. Le nostre economie si riprenderanno dalle inevitabili recessioni.

Eppure siamo solo all’inizio di quel viaggio. Per la maggior parte delle persone, le nostre menti non hanno fatto i conti con il fatto che il mondo è già cambiato. Alcuni si sentono distratti e in colpa per non essere in grado di reagire abbastanza alla situazione o di non approfittare di questo confinamento a casa per seguire correttamente i corsi online. Altri stanno usando il loro tempo a casa per scrivere (bellissima idea, che siano poesie, romanzi, saggi … non frenate la vostra creatività) o per dedicarsi a un aumento della produttività nel proprio lavoro. In questo momento negare che la realtà sia cambiata serve solo a ritardare quel processo essenziale di accettazione, che ci consentirà di immaginare noi stessi in questa nuova dimensione, sempre più a nostro agio in un mondo che non tornerà mai ad essere quello di prima.

Un viaggio di “accettazione”

Dall’altro lato di questo viaggio di accettazione ci sono la speranza e la resilienza. Sapremo che possiamo farlo, anche se la nostra lotta dovesse continuare per mesi o addirittura per anni. Saremo creativi e reattivi e troveremo luce in tutti gli angoli. Impareremo nuove ricette e faremo amicizia insolite. Avremo progetti che non possiamo immaginare oggi e ispireremo persone che non abbiamo ancora incontrato. E ci aiuteremo a vicenda. Qualunque cosa accadrà dopo, insieme, saremo positivi e pronti a essere utili agli altri.

Queste considerazioni sono state ispirate dalla lettura di un articolo di Aisha Ahmad, assistente professore di scienze politiche all’Università di Toronto