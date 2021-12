Quarta ondata COVID e Festività Natalizie.

UN MIX “PERICOLOSO”

Marcello Marchese, presidente di ASSIDIM, ci mette in guardia. Un mix “pericoloso” che può generare un “effetto combinato” che ha implicazioni sulla salute, sul benessere psicofisico e sulla performance complessiva delle persone nella loro vita privata, ma anche lavorativa.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

I risultati della ricerca ASSIDIM

Un tema che è destinato a crescere sempre di più e ha già suscitato l’attenzione e l’interesse delle aziende che hanno partecipato alla interessante Survey (maggiori dettagli più sotto) realizzata da ASSIDIM – Importante Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa attiva da 40 anni nel settore del Welfare, con 280.000 assistiti e oltre 1.800 aziende.

Marcello Marchese, presidente di ASSIDIM, ci racconta alcune interessanti evidenze da cui possiamo trarre utili indicazioni per affrontare questa chiusura d’anno che speravamo sarebbe stata più “facile”.

“Innanzi tutto – spiega Marcello Marchese – non basta ‘stare attenti’ all’alimentazione… La ricerca che abbiamo svolto dimostra che la popolazione “adulta” e “senior” è più disciplinata nel regolarsi e adotta uno stile di alimentazione più controllato. Quindi ecco un primo warning: attenzione ai ragazzi, la giovane età porta ad adottare comportamenti poco healthy”.

Stile di vita dinamico e attivo

Altro punto che sembra ovvio: non adagiatevi e non interrompete la sana abitudine di uno stile di vita dinamico e attivo dedicando al movimento un po’ di tempo tutti i giorni, anche durante le imminenti vacanze.

Non trascurate poi segnali di ansia, depressione, stress… lo scenario turbolento che da mesi ci accompagna incide profondamente sul benessere psicofisico. Marcello Marchese ci ricorda che “anche durante la pausa natalizia ASSIDIM per i suoi assistiti rende disponibile una Centrale Medica h24/7 che offre non solo Soccorso Immediato e Video Consulti medici e specialistici, ma anche un Desk di Supporto Psicologico e Ascolto”.

Desk di Supporto Psicologico e Ascolto

Il “desk” si è rivelato estremamente utile per sostenere le persone che risentono maggiormente dello stress provocato dal mix pandemia – cambio stile vita – riduzione delle relazioni sociali e dei momenti di socializzazione che tipicamente sviluppiamo in ufficio.

“Per concludere, continua Marchese, visto che abbiamo parlato di Vita di Ufficio e quindi di Aziende, che sono poi i nostri beneficiari finali ( ASSIDIM opera come provider solo per i dipendenti delle aziende associate, ndr) ricordiamo che per affrontare seriamente il tema del Work Life Balance, sempre più oggetto di attenzione da parte delle aziende più evolute, occorre adottare dei Workplace Health Program personalizzati e non generici, e questo si ottiene solo con un lavoro che deve prevedere, come nel nostro caso, una preventiva indagine per profilare con precisione i destinatari di questi Programmi di Benessere Aziendale. In assenza di questa attività l’impatto sulla popolazione aziendale non si rivela efficace e anzi, può risultare anche controproducente.

Il Lifestyle Index

ASSIDIM, Cassa di Assistenza sanitaria impegnata nella promozione della salute e del benessere con le aziende associate e i propri dipendenti, ha realizzato un’indagine online sugli stili di vita durante il Covid-19.

Più dell’80% dei circa 1.400 rispondenti ha almeno un’assistenza con ASSIDIM, con un’età media che è di 52 anni per gli uomini e 46 anni per le donne. C’è invece una distribuzione omogenea per quanto concerne sia il genere (52% uomini e 48% donne) che la categoria professionale (il 35% svolge mansioni impiegatizie, il 30% è parimenti quadro o dirigente).

Tra le principali evidenze, emerge che:

I soggetti che svolgono un livello di attività fisica d’intensità “moderata”, secondo un particolare parametro metabolico [MET·min/sett], hanno la percezione di un miglioramento delle performance lavorative, della qualità della salute e del sonno rispetto ai soggetti meno «attivi» (<600 [MET·min/sett]).

negli oltre 1.400 soggetti coinvolti nell’indagine ASSIDIM, l’indice dello stile di vita migliora al crescere dell’età. In particolare, suddividendo la popolazione in fasce d’età (< 30; tra 30 e 50; > 50), si rileva, al crescere dell’età, un miglioramento dell’indice come risultato dell’influenza di più variabili, principalmente lo stress e l’alimentazione, che determinano un peggioramento dell’indice nei soggetti più giovani;

nelle donne, l’indice dello stile di vita risulta peggiore rispetto a quello degli uomini a causa di una più elevata percezione dello stress in queste ultime, che si riflette in una maggiore sintomatologia fisica e stanchezza;

i dipendenti beneficiari delle prestazioni ASSIDIM sono caratterizzati da un indice di stile di vita più elevato rispetto ai dipendenti che NON beneficiano delle prestazioni ASSIDIM;

9 dipendenti su 10 riferiscono il desiderio di una specifica consulenza per migliorare il proprio stile di vita.

A questo link i dati completi della Survey.

Qui il link al sito ASSIDIM.