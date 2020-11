L’IMPORTANZA DI UN AMBIENTE SANO IN CUI PRATICARE ATTIVITÀ SPORTIVA

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- Mondo dello Sport: Techno Earth Biosolutions srl combatte batteri, virus, muffe e i “Composti Organici Volatili” con la sua innovativa tecnica di sanificazione.

Sempre più spesso si sente parlare di Indoor Air Quality (IAQ), cioè la qualità dell’aria che respiriamo nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, ma anche nelle strutture turistico recettive, centri sportivi. Passando la maggior parte del nostro tempo in questi luoghi diventa molto importante il controllo di quelle condizioni che possono portare ad un aumento di elementi che possono andare ad influenzare negativamente questo aspetto (nella foto la struttura di Kiara Fontanesi, orgoglio italiano di Motocross e Campionessa Mondiale per ben 6 volte, che ha deciso di garantire la salubrità ambientale della sua KF8 MX Training di Porto Taro a Parma).

Sick Building Syndrome

I contaminanti aerodispersi presenti negli ambienti chiusi sono stati da tempo associati sia ad insorgenza di sintomatologia acuta aspecifica nota con il termine di Sick Building Syndrome (caratterizzata da insorgenza di mal di testa e astenia, sintomi irritativi a carico delle vie respiratorie, degli occhi, della cute che si risolvono con l’allontanamento dall’edificio) sia a patologie note con il termine Building Related Illness: comprendono quadri patologici specifici, caratterizzati da una specifica etiologia (agente biologico o fisico o chimico).

Gli effetti negativi

Solitamente interessano una quota limitata degli occupanti di un determinato edificio e gli effetti sono a carico di:

• apparato respiratorio

• apparato cardiovascolare

• cute e mucose esposte

• sistema nervoso

• sistema immunologico.

Cause di contaminazione

Ma quali sono le cause che possono portare a questo?

• scarse condizioni igieniche;

• sovraffollamento dei locali;

• errori di progettazione e/o installazione degli impianti di trattamento dell’aria (impianti aeraulici), che non consentono una idonea pulizia e manutenzione degli stessi.

In questi casi gli impianti possono causare la diffusione di numerosi inquinanti, provenienti dall’esterno o dall’interno, derivanti da residui di materiali da costruzione, da resti di origine vegetale e animale (piccioni, topi, insetti) o da muffe e batteri che possono contaminare l’acqua e le superfici all’interno degli impianti aeraulici.

Ma in palestra cosa possiamo trovare?

Come in tutti i luoghi affollati, se dovessimo analizzare l’aria che respiriamo e le superfici con cui entriamo in contatto potremmo vedere polvere, batteri, virus, muffe e tante altre particelle invisibili all’occhio umano. A differenza dello sporco grossolano, che possiamo vedere e verificare con i nostri occhi, molte delle particelle in sospensione non sono visibili e occorrono particolari metodi e strumenti di rilevazione. Ma quali sono queste particelle? Partiamo da quelle componenti che vengono a crearsi dall’uso di prodotti che quotidianamente siamo portati ad avere ed utilizzare, come i deodoranti e i profumi, i detergenti, i disinfettanti, le vernici o gli smalti per esempio che creano i cosi detti VOC, i Composti Organici Volatili.

Techno Earth Biosolution

Techno Earth Biosolution: una nuova realtà che nasce dalla pluriennale esperienza convergente di Imprenditori, Biotecnologi, Tecnici e Medici, che hanno investito competenze, tempo, risorse ed entusiasmo nella Ricerca e Sviluppo di nuove tecnologie per la Biosicurezza e la Disinfezione ambientale, lavorando a stretto contatto con Università italiane e straniere, per studiare e verificare al meglio metodi e risultati. Il tutto in sinergia con Scuole di Formazione professionale, riviste scientifiche e divulgative e Associazioni di Professionisti, che hanno ottenuto il Patrocinio di prestigiose realtà accademiche internazionali.

La missione di Techno Earth consiste nel poter mettere a disposizione di Istituzioni e aziende, pubbliche e private, una vasta gamma di servizi complementari e integrati di altissimo profilo, finalizzati alla gestione del rischio microbiologico negli ambienti indoor, nel pieno rispetto della Natura, utilizzando prodotti completamente biodegradabili, con impatto ambientale nullo, ed evolute apparecchiature, certificate a livello internazionale in termini di efficacia e sicurezza, utilizzabili da Personale specializzato, adeguatamente formato in base alle normative vigenti.

Seguiti dal Dott. Andrea Miano, Direttore Scientifico di TEB, verranno creati protocolli ad Hoc per garantire la sicurezza per una corretta sanificazione e disinfezione delle superfici, ma anche per migliorare la qualità dell’aria ambientale, di tutti coloro che vorranno approcciare a questa esperienza. Ogni intervento di Techno Earth è completato dalla certificazione tecnico-scientifica necessaria.

ULTRA NANO 801

La macchina più performante di Techno Earth, che, utilizzando liquido a base di perossido di idrogeno, permette non solo il trattamento ambientale, ma anche quello delle UTA e delle canalizzazioni. Con una sola macchina abbiamo la capacità di sanificare 20.000m3 ogni ora, rendendo il service veloce ed altamente efficiente.

Dimensioni: 48 x 49 x 33 cmPeso: 19 kgAlimentazione: 220-230 v 50-50 hz

Capacità: 3l + ricarica automatica

Sistema di controllo: Siemens

Volume d’aria: 106cfm

Dimensione particelle di spruzzo: 0.0004 micron-1 micron

Temperatura di esercizio: 8°-50° celsiusT

empo max di esecuzione singola: 4h

Volume massimo di spruzzo: 4l/h

Velocità di spruzzo: 37m/sTECHNO EARTH BIOSOLUTIONS S.R.L

Principato di Monaco – Boulevard d’Italie 44 – 8000 Monaco

Italia – Via delle Betulle 216 – 11100 Aosta (Ao)

CF e P. IVA 01253550071

mail : info@technoearthbiosolutions.com – web : www.technoearthbiosolutions.com