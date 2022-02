le PMI e la tutela della salute di ogni persona in azienda

assidim — La salute è tornata ad essere il bene più prezioso, l’asset più strategico, l’elemento su cui concentrare tutte le attenzioni per garantire lo sviluppo e la “business continuity” delle nostre imprese, soprattutto le PMI dove ogni persona in azienda ha uno specifico ruolo e meno possibilità di avere un “back-up” che possa subentrare in caso di necessità.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Anche il mondo dell’assistenza sanitaria sta cambiando, ed il Sistema Sanitario del nostro Paese è sottoposto a fortissime tensioni e a grandi sollecitazioni per innovarsi a fronte di una domanda che si evolve costantemente e richiede grande capacità di innovazione.

Intervista ad Antonio Corrias

Antonio Corrias

Antonio Corrias è responsabile di Sviluppo Asscociativo, Marketing e Comunicazione in ASSIDIM, una delle più note Casse di Assistenza.

Che cosa chiedono in Italia i lavoratori in termini di benefit e welfare? Qual’è il ruolo delle Casse di Assistenza?

“Il ruolo delle Casse di Assistenza come ASSIDIM gioca una funzione essenziale di Secondo Pilastro del Welfare perché il livello qualitativo delle prestazioni sia sempre elevato, accessibile e sostenibile economicamente. Crescono di pari passo anche le esigenze e le aspettative delle persone. Una recente Survey su oltre 14000 dipendenti di grandi e piccole aziende, di cui oltre 1000 in Italia (fonte Health On Demand – Mercer Marsh – 2021) ha dato evidenza di come i lavoratori desiderino benefit welfare sempre più personalizzati e come sia in forte crescita la domanda di soluzioni digitali”.

La digitalizzazione della salute

Quali sono le novità introdotte in questo campo?

“La novità più interessante dell’ultimo periodo è sicuramente il maggiore uso del digitale nell’ambito salute. La pandemia ha dato la spinta decisiva: la difficoltà o in alcuni casi l’impossibilità di effettuare visite mediche in presenza, ha dato un impulso alla diffusione dei video consulti, tecnicamente possibili già da tempo, ma poco sfruttati. Dall’osservatorio del nostro partner Europ Assistance la crescita di questo tipo di servizio è stata evidente: il ricorso al video consulto già importante nel 2020 (da gennaio a novembre) ha registrato un +139%, anche nel 2021”.

Ci può fare qualche esempio di successo?

“Un esempio di successo si trova nella nuova APP ASSIDIM-MyClinic, lanciata a fine 2021. Ma APP ASSIDIM-MyClinic però non vuol dire solo video-consulti medici e specialistici. E’ un nuovo modo di fruire ed avvicinarsi ai servizi sanitari: meno code per prenotare le prestazioni, meno tempo presso gli sportelli fisici e più facilità nella ricerca dello specialista adatto.

Attraverso la APP ASSIDIM-MyClinic, è possibile anche avere a disposizione figure professionali come il Care Manager che aiuta a orientarci nell’identificazione degli specialisti più appropriati per risolvere una pluralità di situazioni, come per esempio un sostegno psicologico, oppure dare consigli sulla gestione di anziani e persone fragili che spesso sono accuditi da familiari che di fatto svolgono un secondo lavoro (Care Givers)”.

Quale altro aspetto è stato apprezzato dagli utilizzatori?

“Il supporto consulenziale e di orientamento senza muoversi da casa. La possibilità di collegarsi on line o al cellulare e avere una risposta ad una grande quantità di domande e ottenere informazioni spesso complicate e di difficile reperibilità è diventata una realtà concreta accessibile con un “tap” sullo schermo del nostro mobile phone. Un vero “assessment” che indica priorità e fornisce una bussola in situazioni che emotivamente spesso sono molto difficili”.

Personalizzazione e vicinanza

“Tutto questo poi ci porta all’importanza della personalizzazione, come dimostra la Survey Health On Demand di Mercer Marsh. Un servizio ritagliato sulle specifiche esigenze, facilmente accessibile, con persone competenti. In questo caso disporre di una Cassa di Assistenza che mette a disposizione una rete di professionisti della salute con corsie preferenziali sui tempi d’accesso, migliora di molto il servizio complessivo”.

Un processo di miglioramento costante

“ASSIDIM con i suoi partner conferma la propria vocazione nel giocare un ruolo importante nel panorama del welfare, svolgendo un ruolo di integratore che contribuisce a favorire a tutti i suoi associati, grandi e piccole aziende, lo stesso livello di innovazione e accesso ai più qualificati servizi. Non solo quindi una Centrale Medica H24 7/7, APP di Digital Health per Video-Consulto e di Teleconsulenza Medica, Desk di Ascolto e Supporto Psicologico ma anche una Suite che rafforza le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata, di Senior Care. L’uso del digitale ci permette di garantire così prestazioni assistenziali più personalizzate, puntuali e di qualità. Il futuro di questo settore è già cominciato”.

A cura di Antonio Corrias