LA RICETTA DELLA FELICITÀ, L’AFFASCINANTE LIBRO DI LUCIANO MANCINI

Un viaggio per il Pianeta per arrivare a conoscere se stesso e rifiorire libero dalle catene mentali

Mercoledì 9 giugno in Piazza Duomo 21 si è tenuta la presentazione nazionale del primo libro di Luciano Mancini, “La Ricetta della Felicità”.

La Ricetta della Felicità

In uno spazio interamente dedicato per il lancio, nella piazza più importante di Milano, con lo sfondo della maestosa imponenza del Duomo, si è parlato di felicità, di vita vera, di esperienze uniche in giro per mondo, in un’atmosfera magica che l’autore è riuscito a creare in pochi minuti, fin dalle sue prime parole rivolte a un pubblico giovane e attento, pronto ad applaudire senza timore alle fasi più emozionanti del racconto.

Alla ricerca di quella condizione di vita alla quale ogni essere umano ambisce ma sembra essere diventata una chimera, un’utopia, un miraggio. Per il suo raggiungimento, talvolta, ci rendiamo prigionieri.

Luciano Mancini

L’autore, Luciano Mancini, ha accolto gli invitati in un’inedita presentazione di un libro in cui ha accompagnato i presenti , descrivendo racconti di vita vissuta, aneddoti, riflessioni, emozioni, suggerimenti, nel suo personale percorso verso la consapevolezza. Dall’esperienza militare in qualità di Ufficiale della Guardia di Finanza fino al suo repentino cambio di vita che lo vede protagonista in località sperdute ed isolate così come affollate, intriganti ed esclusive, come Ibiza, Mykonos, Tulum, Bali, Thailandia, etc

Un messaggio d’amore

Come ha sottolineato proprio l’autore, il libro è una dedica, un messaggio d’amore da una persona all’altra ed il suo auspicio è che la felicità, che ci appartiene sin dalla nascita, possa rifiorire dentro tutti noi, al fine di vivere una vita migliore in armonia ed equilibrio con noi stessi ed il prossimo.

Nella lettura di questo libro ognuno di noi potrà immergersi nella propria ricerca della felicità attraverso spunti e conferme utili a comprenderne semplicemente il senso e dare più colore alla propria vita.

Love, love, love

Love è l’inno che lo scrittore incessantemente invoca e chiede di farlo a chi come lui vuole cercare la propria felicità.

La presentazione del libro è la punta dell’iceberg di un interessantissimo progetto che si articolerà in due fasi, il Love Tour in cui l’autore, su un camper in compagnia di due cameramen attraverserà le città italiane più rappresentative, come Milano, Bologna, Firenze, Roma, Capri, Napoli e Foggia, città natale dell’autore.

Il Docu-film “La Ricetta della felicità – Il Viaggio” sarà montato con il materiale raccolto durante il Love Tour. Interviste e vita vissuta di persone comuni, vip, e addetti ai lavori appartenenti alle più disparate categorie, dalle cui testimonianze si otterrà la diapositiva reale del nostro Paese nel delicato periodo della post pandemia.

I temi trattati saranno quelli della felicità e dell’amore proposti nel libro contestualizzati nel particolare momento storico con un taglio ottimistico e positivo utile alla ripartenza dopo il periodo non facile che abbiamo vissuto.