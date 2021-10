IL GIORNALE DELLE PMI: SONDAGGIO SU WELFARE, SALUTE E PROTEZIONE

In collaborazione con ASSIDIM, il sondaggio esplora le pratiche più diffuse adottate dalle PMI italiane

Il Giornale delle PMI, in collaborazione con ASSIDIM, propone ai suoi lettori un SONDAGGIO anonimo che fotografi – in questa chiusura di anno – quali sono le pratiche più diffuse adottate dalle nostre PMI in materia di Welfare, Salute e Protezione che impattano sulla competitività complessiva.

Le aziende che partecipano al sondaggio vedranno i risultati in un prossimo articolo che sarà pubblicato su Il Giornale delle PMI, di cui vi daremo il link al momento della pubblicazione.

Chi volesse un approfondimento più personalizzato potrà contattare [email protected]

LE PRATICHE PIÙ DIFFUSE NELLE PMI RELATIVAMENTE ALL’ OFFERTA DI SOLUZIONI PER LA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI DIPENDENTI E DELL’IMPRENDITORE

L’APPROCCIO PREVALENTE CHE LE AZIENDE ADOTTANO PER CONTENERE IL COSTO DEL LAVORO, AUMENTARE L’EFFICIENZA E LA PARTECIPAZIONE

SOLDI O PROTEZIONE DI LUNGO PERIODO? COSA FUNZIONA MEGLIO PER LA GESTIONE DELLE PERSONE E LA PERFORMANCE AZIENDALE

ASSIDIM

ASSIDIM è un’associazione con fini esclusivamente assistenziali e non lucrativi, iscritta dal 2010 all’Anagrafe Sanitaria dei Fondi Integrativi presso il Ministero della Salute. Garantisce assistenze economiche e servizi in caso di malattia, infortunio, decesso, invalidità, non autosufficienza e malattie gravi a categorie omogenee di dipendenti e collaboratori aziendali. Con oltre 1.800 aziende e 280.000 persone assistite, è uno dei principali enti operanti nel campo dell’assistenza sanitaria in Italia.