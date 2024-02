Il Futuro del Welfare Aziendale passa attraverso soluzioni digitali e user friendly: la survey Digitale di ASSIDIM sugli stili di vita

ASSIDIM sugli stili di vita —

Nell’era digitale, il benessere dei dipendenti è al centro delle strategie aziendali, e ASSIDIM si posiziona all’avanguardia con il suo impegno nel welfare integrativo.

Attraverso un innovativo metodo di raccolta dati e sviluppo algoritmico, ASSIDIM ha sviluppato con la professoressa Daniela Lucini, Professore Ordinario in Medicina dello Sport ed Esercizio Fisico Università degli Studi di Milano e Direttore Servizio Medicina Esercizio Fisico IRCCS Auxologico di Milano , una innovativa metodologia di sviluppo della ricerca e dei sondaggi nel settore della salute che grazie alle sue caratteristiche che combinano semplicità e affidabilità ha già ottenuto importanti consensi da parte dei partecipanti.

Questi infatti aderiscono alla compilazione del questionario con grande facilità e semplicità senza che questi fattori pregiudichino la qualità delle elaborazioni così da consentire un’elaborazione particolarmente affidabile dei dati.

Intervista con il Presidente di ASSIDIM, Marcello Marchese

La nuova survey di ASSIDIM, descritta nell’intervista con il Presidente Marcello Marchese, che riportiamo, sottolinea l’importanza di un approccio olistico al benessere dei lavoratori, che consideri non solo la salute fisica ma anche quella psicologica.

Il valore aggiunto di questa iniziativa risiede nella sua capacità di fornire alle aziende e ai loro dipendenti un confronto diretto con un benchmark generale, oltre a offrire riscontri personalizzati sullo stile di vita e la salute dei partecipanti.

Il questionario, apprezzato per la sua semplicità e immediatezza, rappresenta un esempio eccellente di come le tecnologie digitali possano facilitare l’accesso a informazioni cruciali per il benessere individuale, promuovendo percorsi personalizzati di prevenzione e migliorando la qualità della vita.

L’indagine riflette l’evoluzione del welfare aziendale verso strumenti più accessibili, sostenibili e orientati alla digitalizzazione, che non solo aumentano la performance aziendale ma rafforzano anche la reputazione e l’attrattività verso i migliori talenti.

L’indagine si inserisce in un contesto più ampio di promozione della salute e del benessere, con un focus specifico sulla prevenzione primaria come strumento per migliorare la sostenibilità del sistema sanitario e promuovere stili di vita sani.

ASSIDIM si conferma un leader nel campo, utilizzando la tecnologia per promuovere un approccio proattivo alla salute e al benessere dei lavoratori, sottolineando l’importanza della responsabilità sociale d’impresa. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso un futuro in cui il benessere dei dipendenti è al centro delle strategie aziendali, anche grazie all’innovazione digitale e alla ricerca avanzata.

Per maggiori informazioni e per partecipare al questionario ASSIDIM, visitate il nostro sito e scoprite come contribuire al benessere dei dipendenti attraverso strumenti digitali avanzati. Ecco il link per ottenere subito il report à https://www.assidim.it/stili-di-vita/