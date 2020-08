Finalmente in Italia il test rapido naso-faringeo per tutti

INNOLIVING Spa presenta sul mercato il TEST RAPIDO NASO-FARINGEO AD ANTIGENE. Il gruppo KOS-Care dell’Ospedale Sacco di Milano è stato tra i primi a testare i campioni e a ricevere ora le prime quantità importanti per procedere a test a tappeto sulla popolazione. A giorni il nuovo test sarà a disposizione di tutti gli ospedali che lo richiederanno. Infatti il prodotto è marcato CE, ed è regolarmente Iscritto al Ministero della Salute come Dispositivo Medico IVD al N. 1984580

Il ritorno dalle vacanze estive di migliaia di italiani ha aggravato notevolmente la mole di lavoro dei laboratori di analisi, e il fatto di avere a disposizione un nuovo test rapido ed affidabile aiuterà il personale medico ed infermieristico ad accelerare sensibilmente la consegna dei risultati a chi si sottopone al test. Inoltre non è necessario alcun prelievo di sangue: basta utilizzare il tradizionale tampone di cotone, con estrema facilità e velocità.

E’ disponibile il nuovo RAPID TEST ANTIGEN GCCOV-502a

Lo annuncia Innoliving Spa che è stata la prima azienda in Italia ad iscrivere al Ministero della Salute un Test Rapido per Covid. Il nuovo test, bastato sul tampone naso-faringeo, ha il vantaggio di un prelievo rapido e semplice, e di una risposta accurata già dai primi giorni dopo aver contratto il virus: infatti consente un rilevamento del Virus molto precoce (24/48 ore dopo aver contratto l’infezione).

Come il precedente Rapid Test commercializzato da Innoliving (e già utilizzato da centinaia di strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale, tra cui il Gruppo KOS-Santo Stefano, l’Ospedale Sacco di Milano sotto la guida del Prof. Massimo Galli e dal Milan Calcio), anche questo nuovo Rapid Test è prodotto dalla Multinazionale Cinese Zhezhiang Orient Gene Biotech Co Ltd, quotata in Borsa al Nasdaq (uno dei più grandi produttori di Test in Vitro al mondo).

“Innoliving è un’azienda che ha acquisito competenze importanti nei test rapidi e si pone come interlocutore privilegiato nel mondo della sanità- dice Danilo Falappa Direttore Generale di Innoliving – Questo nuovo test rapido, che consente di rilevare la presenza del virus anche a sole 24/48 ore dall’ aver contratto l’infezione, attraverso il semplice prelievo di un campione naso – faringeo viene a colmare una esigenza particolarmente sentita in questo momento dal Ministero e dalle strutture sanitarie italiane.”

CHI E’ INNOLIVING

Innoliving, con sede ad Ancona, è un’azienda attiva nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healtcare di uso quotidiano per monitorare la salute e la cura della persona. L’azienda opera nel settore healthcare dal 2009 con l’acquisizione del marchio Medifit, un ramo d’azienda già specializzato da 10 anni in prodotti elettromedicali e articoli per la cura della persona e del bambino, garantendo un profondo know how nel settore. I canali di vendita sono principalmente la grande distribuzione, gli specialisti di elettronica di consumo, il canale farmaceutico e parafarmaceutico.

Nel 2013 l’azienda ottiene da Farmaceutici Ciccarelli la licenza d’uso del famoso marchio Pasta del Capitano e inizia la produzione e distribuzione di una linea di prodotti oral care con questo marchio. L’ingegno, il marketing, il controllo qualità, la direzione commerciale e la logistica sono di ispirazione dello staff in Italia, mentre la produzione è in Cina dove la Joy Electronics Appliances Co. Ltd, l’azienda partecipata da Innoliving, produce articoli per la cura della persona dal design italiano e dalle soluzioni tecnologiche avanzate.

