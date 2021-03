Dr. Marco Citro: consigli per una buona igiene dentale

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

—- di Iuliana Ierugan – Trendiest News —- Oggi ho intervistato il Dott. Marco Citro di Odontociemme. Una realtà nell’ambito medico odontoiatrico, con grande esperienza, un team di professionisti qualificati, ognuno con la propria specialità nelle varie discipline odontoiatriche esistenti. Medici chirurghi, igienisti, odontoiatri, di altissimo livello che si occupano della salute della bocca, con deontologica professionalità.

Iuliana: Che cosa consiglia per una buona igiene dentale, se preferire lo spazzolino classico o quello elettrico.

Dott. Citro: Per una buona igiene dentale domiciliare bisogna lavarsi i denti tutte le volte dopo ogni pasto, si può consigliare l’uso di uno spazzolino manuale con setole di consistenza media, con un movimento delle setole verticale non orizzontale. Naturalmente anche lo spazzolino elettrico usato correttamente è utilissimo.

E’ importante la sera dopo l’utilizzo dello spazzolino ,passare correttamente tra i denti il filo interdentale. cercando di rimuovere la placca batterica che rimane tra i denti dove le setole dello spazzolino non riescono a penetrare. Ogni residuo alimentarie e tracce di placca batterica deve essere rimosso. Bisogna detergere correttamente anche le zone linguali occlusali e palatali dei denti. Bisogna ricordare che più si igienizzano i denti e meno problemi, patologie si avranno in seguito, sia ai denti che alle gengive, quindi con una corretta igiene orale si riduce il rischio di malattie gengivali e dentali. Normalmente l’igiene professionale dentale, è eseguibile presso il dentista di fiducia, due volte l’anno va benissimo ma sarà il dentista che stabilirà la tempistica delle visite di controllo e le sedute di igiene orale che necessita la bocca di quel paziente.

Iuliana: Ogni quanto consiglia di fare una radiografia panoramica?

Dott. Citro: La panoramica è un esame radiologico importante, in quanto è così possibile, studiare l’ osso mandibolare/ mascellare e le radici dei denti con lo scopo di poter intercettare eventuali patologie in maniera precoce. E’ il medico dentista che potrà prescriverne la necessità di esami radiologici.

Iuliana: Come è nata l’idea di Odontociemme?

Dott.Citro: L’idea era di creare un’unica struttura in grado di operare nelle varie discipline odontoiatriche, poiché le scienze che sviluppano l’odontoiatria sono in continua evoluzione, è difficile che un solo medico possa eccellere in tutte le sue branche. Oltre che studiare le varie eventuali patologie esistenti del paziente bisogna saper ascoltare con grande attenzione ciò che riferisce per capire le sue problematiche e le sue aspettative naturalmente inerenti alla sua bocca.

Questo secondo me è un momento indispensabile per poter intraprendere un percorso terapeutico clinicamente corretto di salute orale ma anche di soddisfazione delle aspettative del paziente stesso.

Iuliana: Quali sono i vostri obiettivi e i vostri punti fermi?

Dott. Citro: Operare con la massima professionalità e deontologia, non sottovalutare le esigenze e le aspettative del paziente. Sicuramente con questa “filosofia” dirigersi verso la salute delle bocche.

Iuliana: Un bel sorriso è da sempre un biglietto da visita, quale è per lei una bocca perfetta?

Dott. Citro: E Vero, un bel sorriso trasmette gioia, salute, felicità e sicurezza. Le persone. con un sorriso possono in pochi istanti comunicare ciò che pensano o che sentono, possono con la mimica facciale inviare messaggi di ogni tipo, felicità, ira,o altro, la comunicazione mimica tra gli umani si è generata prima di quella verbale. Ed è universale. Indipendente da razze o religioni. Quando una persona non ha un bel sorriso tende a chiudersi in se stessa, e avere imbarazzi nel rapporto con gli altri.

Non credo che esista una bocca perfetta, i canoni estetici non sono uguali per tutti. Da medico dentista quale sono, per me una bella bocca prevede denti bianco naturale e luminosi, ben allineati ben proporzionati nel contesto del viso e labbra ben disegnate.