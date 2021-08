BATIK premiato con la certificazione “EVEY CERTIFIED”

▷ PARTECIPA ALLA CLASS ACTION CONTRO BINANCE: ISCRIVITI SUBITO E GRATUITAMENTE QUI: TOKENCLASSACTION BY LEXIA AVVOCATI.

Evey, impresa ad alto contenuto tecnologico di San Marino Innovation: contro la discriminazione sul lavoro.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Evey ha premiato con la certificazione “EVEY CERTIFIED” il centro Batik, un’impresa italiana che si è distinta in ambito antidiscriminatorio

Tutta la normativa attuale, sia dei singoli Stati, sia europea e internazionale, ha come scopo quello di impedire un qualsiasi elemento differenziale dell’identità personale, fisica o psicologica della persona che lavora o che è in cerca di lavoro. Nonostante ciò, ancora i pregiudizi e le discriminazioni soffocano opportunità, sprecano il talento umano necessario per il progresso economico e accentuano le tensioni sociali e le disuguaglianze.

Evey ribadisce che non mancano forme discriminatorie legate a razza, religione, orientamento politico, o legate al sesso, che si concretizzano all’ingresso e nella permanenza nel mercato del lavoro, nella formazione, nelle mancate progressioni di carriera, nelle disparità retributive e infine in molestie di ogni genere che possono finire anche in violenze.

▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Consigli per una vita e un'alimentazione sana. Intervista alla dr.ssa Ilaria Velardi, biologa nutrizionista ▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su

Le norme e la prassi

Lo schema portante delle norme per prevenire e contrastare tali fenomeni indica dettagliatamente le tutele, le garanzie, i divieti e i soggetti coinvolti, che molto spesso non “parlano”, e ancor più spesso non conoscono i propri diritti/doveri.

Per realizzare una sostanziale tutela della parità nell’ambiente di lavoro, sono infatti fondamentali le sinergie, la collaborazione ed il coordinamento anche attraverso lo scambio di notizie, di esperienze e buone prassi al fine di far emergere dove vi siano le violazioni della normativa, ma anche realtà particolarmente eccellenti meritevoli di plauso.

Il centro Batik

Il 17 agosto Evey ha premiato un’impresa italiana che si è distinta in ambito antidiscriminatorio con la certificazione “EVEY CERTIFIED”.

Il centro Batik Wellness si è distinto per aver assunto a tempo indeterminato una lavoratrice che prima aveva un contratto a tempo determinato e che alla scadenza ha scoperto di essere incinta. La titolare signora Maria Falco, ha dichiarato che “il suo comportamento è stato dettato innanzitutto dalla sua coscienza e dalla sua morale, che mai avrebbe lasciato in difficoltà la lavoratrice e che ogni azienda dovrebbe essere come una grande famiglia”.

Siamo onorati di aver conosciuto questa realtà e la scelta di darle la certificazione a titolo gratuito, ci dice Marco Galli CEO di Evey, è stata dettata proprio dal fatto che la datrice di lavoro è uscita dagli schemi legali e ha vinto una sfida sul piano morale; ha dimostrato che esistono ancora in ambito lavorativo i valori di equità, giustizia, libertà e tutela nel rispetto della normativa ma anche di “buone azioni” antidiscriminatorie.

Qui maggiori dettagli su come il centro Batik ha ricevuto la certificazione:

https://newsprima.it/glocal-news/sono-incinta-e-il-datore-di-lavoro-la-assume-a-tempo-indeterminato/

Evey per risolvere le problematiche

Evey, Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico di San Marino Innovation, attraverso i suoi consulenti è in grado di affrontare con serietà, competenza e discrezione qualsiasi situazione discriminatoria o conflittuale al fine di soddisfare il cliente e risolvere le problematiche in essere.

Infatti, offre la possibilità di riceve segnalazioni di presunta discriminazione da parte di lavoratrici o lavoratori e da loro informazioni specifiche e consulenze e la promozione di progetti e di soluzioni lavorative tra le parti; diffonde la conoscenza e lo scambio di buone prassi e della normativa organizzando la progettazione di appositi percorsi e pacchetti formativi e informativi in materia e l’assistenza ai lavoratori nelle varie fasi dei percorsi anche interloquendo con le autorità pubbliche.

Evey: il servizio di consulenza

Inoltre, offre studi e analisi del benessere aziendale e alle ditte consulenza nei contenziosi in genere sia in materia di lavoro, sia nella gestione delle risorse umane.

E’ stato attivato anche un servizio di consulenza (tre prodotti consulenziali) sia per i lavoratori, sia per le imprese, fruibile via WhatsApp business al link www.evey.blog nella sezione “EVEY CONSULTING ITALY”.