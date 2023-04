ASSIDIM, CASSA DI ASSISTENZA CON 40 ANNI DI STORIA, PARLA DI SANITÀ E WELFARE AZIENDALE ALLE PMI

Il 4 maggio nella splendida cornice del Museo del Violino di Cremona

Assidim. Sanità e welfare aziendale — Evento aperto al pubblico —

IL MUSEO DEL VIOLINO DI CREMONA DIVENTA LUOGO PER CREARE VALORE D’IMPRESA

Al Museo del Violino, Via Bell’Aspa 3, Cremona, in una delle aree più importanti per la nostra economia, si terrà giovedì 4 maggio alle ore 16 un incontro dedicato alle migliori soluzioni che le aziende dovrebbero adottare per offrire supporto e protezione ai propri dipendenti. Una panoramica delle strategie aziendali che si traducono in un aumento di engagement, employer branding e talent retention.

Il pomeriggio del 4 maggio, l’affascinante cornice del Museo del Violino di Cremona sarà aperta a un pubblico di ospiti, professionisti, imprenditori: sarà possibile visitare il museo e, alla presenza della stampa più qualificata del territorio, Assidim parlerà di salute e assistenza. L’attenzione al benessere dei dipendenti è diventata sempre più centrale negli ultimi anni: un numero sempre maggiore di aziende si rende conto dell’importanza di un ambiente di lavoro sano e costruttivo per la produttività e la competitività dell’azienda stessa.

Mental Health, Wellbeing e People Care sono infatti i tre fattori che rendono un’azienda maggiormente attrattiva e che guidano le persone nella scelta di un posto di lavoro. Tuttavia, come emerge dal rapporto 2022 Welfare Index, se il 70% delle grandi aziende in Italia risulta essere attivo nell’adozione di soluzioni welfare per i propri dipendenti, solo il 31% delle le PMI italiane risulta averne attivato almeno un livello iniziale. Inoltre, fra le varie line di welfare adottato dalle micro e piccole imprese, Salute & Assistenza risultano essere aree da sviluppare maggiormente. Solo il 28% delle PMI, infatti, aderisce a fondi o assicurazioni sanitarie.

Marcello Marchese, Presidente di ASSIDIM

“Benessere dei dipendenti e produttività: verso una prospettiva integrata del welfare aziendale”

E’ questo il tema al centro della tavola rotonda, cui parteciperà Marcello Marchese, Presidente di ASSIDIM, Cassa di Assistenza che vanta oltre 40 anni di storia e che conta oltre 2000 aziende associate con più di 280.000 beneficiari. Saranno approfonditi i temi del valore della mutualità e della sostenibilità delle protezioni sanitarie accessibili a tutte le aziende, senza differenze fra grandi e piccole, nell’ottica di garantire a tutti i lavoratori le stesse prestazioni di alta gamma.

Con il panel delle aziende ospiti, punto di riferimento del distretto, si parlerà di welfare aziendale, ma quello “vero”. Attraverso le testimonianze dei direttori HR che interverranno, si proporranno esempi di un modello di Benefit attuale ed efficace. Oggi le aziende possono fare molto per i loro dipendenti, grazie alle enormi opportunità disponibili.

Dal qualificato osservatorio degli organizzatori dell’iniziativa emerge una mancanza quasi totale di informazione sulle soluzioni, anche assicurative, che oggi dovrebbero essere attivate per creare una rete di protezione e di supporto per il dipendente, integrativa al sistema pubblico che sempre più rallenta la sua tutela. Soluzioni che oggi devono essere per tutti e non più solo per pochi, perché conviene a tutti.

Evento gratuito e aperto al pubblico

La tavola rotonda è organizzata da Marsh, leader globale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, e da ASSIDIM. L’evento è gratuito e aperto al pubblico, per registrarsi e confermare la propria presenza basta accedere a questo link.

Prima dell’inizio dei lavori sarà offerta la visita guidata del Museo. Seguiranno l’esibizione musicale della violinista Aurelia Macovei e un aperitivo.

ASSIDIM

Fondata nel 1981, ASSIDIM è un’associazione con fini esclusivamente assistenziali e non lucrativi, iscritta dal 2010 all’Anagrafe Sanitaria dei Fondi Integrativi presso il Ministero della Salute. Garantisce assistenze economiche e servizi in caso di malattia, infortunio, decesso, invalidità, non autosufficienza e malattie gravi a categorie omogenee di dipendenti e collaboratori aziendali. Con oltre 1.800 aziende e 280.000 persone beneficiarie delle prestazioni, è uno dei principali enti operanti nel campo dell’assistenza sanitaria in Italia. www.assidim.it

Il 4 maggio 2023 alle ore 16 nella suggestiva cornice del Museo del Violino, in Via Bell’Aspa 3 (Piazza Marconi), a Cremona. Ingresso gratuito al museo.