Ana Cretu: “Proteggere la nostra pelle è un investimento quotidiano e per tutta la vita”

PROTEZIONE SOLARE SENZA COMPROMESSI

Crediamo che proteggere la nostra pelle sia un investimento quotidiano e per tutta la vita.

PERFECT PROTECTION è stato creato sviluppato e testato da Ana Cretu, conosciuta anche sotto il nome di LA VISAGISTA®, facialist e giovane imprenditrice, diplomata e specializzata in estetica.

Ana ha un’esperienza di oltre dieci anni nel settore Beauty e possiede conoscenze avanzate di tutti gli aspetti legati alla pelle e al viso.

Negli anni di esperienza pratica sul campo, ha anche messo a punto la sua metodologia unica di lifting manuale: ANTIGRAVITY FACELIFT® e oggi promuove, come imprenditrice: PERFECT PROTECTION, approvato da medici qualificati, come il dottor Michele Cardone, Medico-Chirurgo, Specialista in Dermatologia e grande esperto del settore.

Durante l’evento del 27 Marzo ha guidato i presenti tra i legami fra la nostra pelle e la nostra salute.

“Fondamentale esporsi correttamente ai raggi UV per prevenire danni alla pelle, tra cui invecchiamento precoce, rughe e persino il rischio di sviluppare varie forme tumorali, essendo i raggi UV capaci di esercitare un danno sul nostro DNA”- sottolinea il dottor Michele Cardone-“-utilizzare creme solari ad ampio spettro con SPF adeguato e indossare abbigliamento protettivo sono misure essenziali per salvaguardare la salute della pelle e ridurre il rischio di patologie cutanee. Non dovremmo tuttavia demonizzare completamente il sole. L’esposizione moderata può offrire benefici per la salute, come la sintesi di una importante vitamina come la D, ma è cruciale farlo in modo responsabile.

“E’ assodato il ruolo negativo dei raggi UV, sia per quanto concerne il cosiddetto foto- invecchiamento, sia per lo sviluppo di forme tumorali” – aggiunge il Professor Umberto Borellini, cosmetologo, docente e conferenziere presso numerose Scuole di Estetica sul territorio nazionale ed internazionale -“la protezione cutanea è quindi fondamentale per la salute e per la bellezza. È importante capire e conoscere le caratteristiche dei raggi UV perché contrastare gli UVB significa evitare i fastidiosi eritemi. Mentre contrastare gli UVA vuol dire evitare macchie, rughe e senescenza cutanea. Ecco perché è fondamentale affrontare questi fattori con serietà e scientificità. Oggi la protezione cutanea è la conditio sine qua non per salvaguardare la nostra pelle, l’organo più esteso del nostro organismo.”

La mission di Perfect Protection è quella di fornire gli strumenti perfetti che proteggano contro i raggi solari dannosi-UV-in modo che la pelle possa restare sana e luminosa per tutta la vita.

Tutto cio’ è possibile grazie al Perfect Protection kit, composto da:

Sun Visor, visiera Perfect Protection, accessorio essenziale per tutte le attività all’aperto, progettata per dare protezione ottimale e Grazie alla lente trasparente e regolabile, puo’ essere indossata sollevata come visiera classica o abbassata per coprire tutto il viso

“Garantisce la totale protezione e privacy anche in caso di post interventi chirurgici, medicina estetica e trattamenti viso che necessitano un follow-up che richiede l’evitare l’esposizione al sole. Il prodotto ha riscosso grande interesse anche da parte del mondo arabo, del settore sportivo e da parte di tutti coloro che vogliono proteggersi dalla luce solare, salvaguardando la loro privacy, schermando il viso senza compromettere la visibilità.” –sottolinea Ana Cretu – “i raggi UV rappresentano una minaccia significativa per la nostra pelle, accelerano l’invecchiamento e aumentano il rischio di cancro della pelle. Per salvaguardarla davvero è indispensabile un approccio completo e proattivo.”

Realizzata con materiale certificato di massima qualità, resistente al calore, garantisce prestazioni e affidabilità di lunga durata. A differenza di altre visiere sul mercato che potrebbero piegarsi o deformarsi nel tempo, mantiene la sua forma e integrità, fornendo una protezione costante e sicura.

-Blocco al 99.9% dei raggi UVA/UVB

-Protezione dalla luce Blu

-Resistente al calore

-Regolabile

-Lenti trasparente

-Uso giornaliero

-Ideale per lunghe giornate al sole

-Privacy ovunque

-Ideale per cura post-trattamenti

Perfect Protection, oltre alla visiera, prevede:

Uno specchio intelligente-Sun Smart UV Mirror, rivoluzionario prodotto con telecamera UV che aiuta le persone a salvaguardare la propria pelle dai raggi solari, visualizzando le aree dove la protezione solare è stata applicata- e mostra anche quando è il momento di riapplicare la crema. In questo modo sarà possibile testare l’efficacia delle creme solari.

Sempre grazie alla telecamera UV, a pelle pulita si potrà notare il danno solare già presente sul viso come le macchie superficiali e profonde per prendere maggior consapevolezza e iniziare a proteggere e curare di più la propria pelle. Inoltre, si potrà visualizzare se la crema solare è stata rimossa bene la sera e infine, può essere utilizzato anche come specchio make up.