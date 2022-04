Webinar. Come difendere dall’inflazione risparmi e previdenza

Risparmi e previdenza WEBINAR GRATUITO On line giovedì 7 aprile 2022 ore 18:30-20:00

La salvaguardia del potere d’acquisto

L’inflazione preoccupa chi già ha risparmi, ma anche chi ne sta mettendo da parte. Si discuteranno diverse alternative: titoli di Stato, azioni, fondi comuni/Etf, buoni postali, polizze vita, previdenza integrativa e TFR. Ma soprattutto si esamineranno le migliori, evidenziandone caratteristiche e limiti. L’obiettivo è la salvaguardia del potere d’acquisto dei risparmi anche in scenari di alta inflazione.



Interventi di Beppe Scienza, Elisabetta Ottoz, economista, e Marco Vinciguerra, consulente finanziario (non venditore!). Vedere: https://www.ilrisparmiotradito.it/evento/7-aprile-2022.

Beppe Scienza afferma: “In quanto a previsioni su tassi d’interesse, cambi ecc. faccio mia la battuta di Karl Otto Pöhl, allora governatore della Banca Centrale Tedesca: «Ich gebe keine Zins- oder Wechselkursprognosen ab, zumindest schon gar nicht für die Zukunft». (traduzione … Non faccio previsioni sui tassi di interesse o sui tassi di cambio, almeno non per il futuro …)

Iscrizione gratuita

Sarà possibile porre domande nella chat di Youtube, mentre invece la registrazione del webinar non resterà scaricabile da Internet. L’iscrizione è gratuita, ma richiesta per ricevere il link per webinar.



Il convegno riprende e sviluppa «Risparmio & Previdenza: perché non è sempre valido che chi più spende, meno spende», articolo sul Fatto Quotidiano (28-2-2022 p. 15). Per difendersi dall’inflazione le soluzioni valide non sono quelle coi costi più alti: una soluzione ottima non costa addirittura nulla.

Coordina: Elena Motta Direttrice Generale Directa Sim

Università di Torino, Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” In collaborazione con Directa sim p.a. 2022-04-07-Dipartimento-inflazione.pdf

Beppe Scienza

Beppe Scienza è un matematico e insegna all’Università di Torino. Dal 1976 si occupa di risparmio e dal 1984 di previdenza integrativa. Nel suo libro “Il risparmio tradito” ha denunciato i danni procurati ai risparmiatori da fondi e gestioni, ma anche di quelle che lui ritiene le connivenze del giornalismo economico in importanti quotidiani.

Con “La pensione tradita” è stato fra i pochissimi a difendere il Tfr contro i fondi pensione.

www.beppescienza.it