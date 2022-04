Earth Day

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Buona giornata a tutti voi… il 22 aprile con AERA, Associazione Europea Rotary per l’Ambiente

Il 22 aprile di ogni anno celebriamo l’Earth Day

La più grande manifestazione ambientale per il pianeta torna, come ogni anno, il 22 aprile. La celebrazione è stata fortemente voluta dal senatore statunitense Gaylord Nelson e coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 Paesi del mondo.

Anche il Rotary con i suoi club presenti in tutto il mondo sostiene l’ambiente e l’economia circolare. Segui AERA su Instagram per saperne di più su come salvaguardare la nostra terra.

Earth Day. Investi nell’ambiente

Istituito dalle Nazioni Unite, quest’anno ha scelto come tematica “Investi nell’ambiente”. Degli studi hanno dimostrato la correlazione tra pratiche di business sostenibile e le performance dello stesso. Le compagnie che hanno sviluppato una forte Environment Social Governance (ESG) hanno più profittabilità, dipendenti felici e azioni di borsa più resilienti.

Non è più necessario scegliere tra sostenibilità ambientale e longevità del business e dei profitti, la scelta green porta sul sentiero della prosperità.

La green economy

Per ragioni umanitarie e di business, è necessario che le aziende abbraccino i benefici della green economy. In che modo? Attraverso legislazioni, incentivi e partnership tra pubblico e privato, le istituzioni hanno in mano le chiavi del cambiamento. Non basta, deve partire tutto dal singolo.

Scopri tutti gli eventi qui: https://www.earthday.org/earth-day-2022

Fonti: EARTH DAY: https://www.earthday.org/earth-day-2022/

EARTH DAY ITALIA: https://www.earthdayitalia.org/CELEBRAZIONI/Earth-Day-Giornata-Mondiale-della-Terra

AERA, Associazione Europea Rotary per l’Ambiente

AERA è nata nell’ambito del Rotary italiano nel 1990. Il suo scopo è quello di promuovere la tutela e la conoscenza dell’ambiente in Italia ed in Europa. AERA è un’Associazione riconosciuta dal Rotary International.

AERA è una delle più attive Associazioni “Partner nel Servire” del Rotary International

Il cambiamento climatico è una delle questioni vitali del terzo millennio. Oggi le imprese, le istituzioni e i singoli cittadini di tutto il mondo sono chiamati ad adattarsi a standard di vita, politici ed economici più sostenibili. Preservare l’ambiente richiede soprattutto il coinvolgimento delle attuali e future figure politiche, non solo delle imprese e dei singoli cittadini, sulla realtà del cambiamento climatico, insieme alle scelte educative che si possono sviluppare per trasmettere l’importanza di abbracciare la sostenibilità ambientale fin dalla giovane età.

I Club e i Distretti del Rotary costituiscono la struttura portante di AERA perché permettono, grazie al loro radicamento nel territorio, di individuare rischi ed opportunità legati alle comunità locali, rendendo così concreti anche progetti di ampio respiro. AERA mette a loro disposizione risorse economiche, know-how, competenze intellettuali e tecnico-scientifiche. La finalità di AERA , al servizio sia di Club e Distretti rotariani, sia della popolazione e del territorio, è di contribuire, tramite la salvaguardia dell’ambiente, allo sviluppo di una migliore qualità della vita.