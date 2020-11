Un milione di dollari dal governo USA per il nucleare civile marino

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- Il laboratorio monegasco dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), dedicato all’ambiente, ha ricevuto uno stanziamento di un milione di dollari dal governo USA.

Nel Principato di Monaco, lungo il quai Albert-1er, nella massima discrezione, è installato un laboratorio dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. “Niente panico, non si tratta di preparare la prossima arma di distruzione di massa” scrive sul Nice Matin di oggi Ludovic Mercier “Così come ci sono servizi di medicina nucleare, che utilizzano le proprietà dell’atomo, esiste un uso pacifico dell’energia nucleare. L’argomento qui è proteggere gli oceani. Tra gli altri. Perché i laboratori dell’AIEA Monaco sono dedicati all’ambiente”

L’agenzia internazionale per l’energia atomica

Parliamo anzitutto di azioni nel campo del nucleare civile. Il mondo ha esigenze molto diverse: alcuni paesi estraggono l’uranio dal sottosuolo, o lo cercano all’estero o vogliono recuperarlo parzialmente in loco. Alcuni Paesi devono trasportare materiale radioattivo. Altri vogliono eseguire una o più fasi di lavorazione seguendo il ciclo del combustibile, fino ad arrivare all’elemento pronto per essere caricato nel reattore. Normalmente si usano tecniche nucleari in campo industriale, agricolo, medico, ecc. In generale l’obiettivo è di costruire e far funzionare i reattori e ci si occupa di costruzione, funzionamento, sorveglianza come autorità di sicurezza, smantellamento. Per non parlare dei rifiuti radioattivi.

Il degrado dell’ecosistema

L’Agenzia mira in particolare, praticamente in tutti i settori nucleari, a stabilire parametri di riferimento in termini di sicurezza. La giusta regolamentazione può ridurre il degrado dell’ecosistema: l’ultimo rapporto del gruppo congiunto di esperti sugli aspetti scientifici della protezione dell’ambiente marino (GESAMP), pubblicato in coordinamento con l’AIEA, attinge a quasi un secolo di dati per dimostrare la necessità di regolare l’inquinamento negli ambienti costieri per aiutare a frenare la distruzione degli ecosistemi.

Gli ecosistemi costieri

Gli ecosistemi costieri svolgono un ruolo fondamentale nel clima globale e nel ciclo del carbonio, fungendo da riserva naturale per lo stoccaggio del carbonio. In quanto interfaccia naturale tra terra e mare, preservano la pesca, facilitano i processi naturali di ciclo dei nutrienti, proteggono le coste e forniscono persino spazi ricreativi per gli esseri umani. Tuttavia, l’urbanizzazione, l’agricoltura e l’industrializzazione hanno rilasciato una miriade di contaminanti nocivi negli ambienti costieri per molti anni, interrompendo l’equilibrio naturale e minacciando interi ecosistemi, la sicurezza della fauna marina e della salute umana.

Secondo il rapporto Global Pollution Trends: Coastal Ecosystem Assessment for the Past Century, il numero e la concentrazione di molti contaminanti come metalli pesanti, sottoprodotti industriali e scarichi chimici, idrocarburi, pesticidi e microplastiche stanno aumentando a un ritmo allarmante. Tuttavia, il rapporto rileva che, laddove sono state introdotte restrizioni, alcuni contaminanti strettamente regolamentati sono diminuiti negli ultimi 50 anni, confermando il successo delle politiche nazionali, degli accordi internazionali e della aumentata consapevolezza ambientale sociale.

Florence Descroix-Comanducci

“L’inquinamento è una delle principali cause di distruzione dell’ecosistema. Nel secolo scorso, le attività umane hanno interrotto il delicato equilibrio degli ecosistemi costieri che sono più vitali per il ciclo naturale dell’auto-restauro”, ha affermato Florence Descroix-Comanducci, Direttore dei Laboratori ambientali dell’AIEA a Monaco. “Insieme ad altre dieci organizzazioni delle Nazioni Unite, abbiamo incaricato esperti indipendenti di esaminare i dati accumulati per determinare se la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sono stati efficaci nel proteggere questi preziosi ecosistemi”.

Nel tracciare le registrazioni storiche dell’inquinamento, gli esperti marini hanno analizzato 37.720 punti di dati da 2355 studi di ricerca di serie temporali indipendenti da tutto il mondo condotti nel secolo scorso, di un gran numero di diverse classi di contaminanti tra cui alcuni radionuclidi.

Contaminanti chimici

Lo studio ha dimostrato che dagli anni ’50, una vasta gamma di contaminanti chimici ha invaso gli ambienti costieri. I risultati della ricerca indicano che in alcune regioni sono state osservate tendenze di contaminanti ampie e crescenti durante periodi senza legislazione nazionale e accordi internazionali. L’uso e la produzione di molte di queste sostanze pericolose come i policlorobifenili (PCB) sono stati vietati per la prima volta negli anni ’70. È seguita la regolazione di altri composti biotossici. Di conseguenza, in alcune aree marine si è assistito a una sostanziale diminuzione dei composti tossici come diclorodifeniltricloroetano (DDT), rame, cadmio, zinco, piombo, mercurio e inquinanti organici con l’attuazione di accordi internazionali, politiche nazionali e una maggiore consapevolezza ambientale sociale.

Il gruppo di lavoro GESAMP 39

“Come mostrano questi risultati della ricerca, quando sono disponibili dati di monitoraggio sufficienti, le tendenze di contaminazione giocano un ruolo importante nella comprensione delle cause alla base del deterioramento costiero e forniscono informazioni scientificamente valide per il processo decisionale”, ha affermato Ana Carolina Ruiz-Fernandez, presidente del gruppo di lavoro GESAMP 39.

Se non regolamentati, questi contaminanti tossici hanno un’enorme capacità di alterare gli ecosistemi costieri, distruggere gli habitat naturali e minacciare la sicurezza dei frutti di mare e la salute degli esseri umani che fanno affidamento sulla biosfera marina per il loro benessere e sviluppo socio-economico.

“In questa valutazione, abbiamo tentato di fornire ai decisori importanti conoscenze attuali che possono essere alla base degli strumenti di gestione predittiva per supportare le decisioni di conseguenza socio-economica. Riteniamo che questo studio possa avere un impatto positivo sul processo decisionale per proteggere meglio gli ambienti costieri in tutto il mondo “, ha affermato David Vousden, presidente di GESAMP. “La gestione e la protezione delle zone costiere deve essere prioritaria e la sua efficacia monitorata in modo completo in futuro poiché gli ambienti costieri sono minacciati da contaminanti storici complessi e emergenti di recente.”

La ricerca ha anche rivelato una serie di altre crescenti minacce per gli ambienti costieri. Il rapporto chiede ulteriori analisi di contaminanti emergenti come le microplastiche.