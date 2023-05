Turismo balneare: Freedome e Spiagge.it insieme per un’estate di esperienze outdoor indimenticabili

Grazie a questa partnership, gli ospiti degli stabilimenti balneari della rete Spiagge.it potranno arricchire e personalizzare le loro vacanze con le esperienze outdoor di Freedome

In un’era in cui le esperienze di viaggio assumono un nuovo significato, Freedome, startup innovativa e marketplace di esperienze outdoor, stringe una partnership con Spiagge.it, il portale di riferimento in Italia per la prenotazione di ombrelloni e la gestione degli stabilimenti balneari.

Questa collaborazione offre agli ospiti degli stabilimenti balneari della rete Spiagge.it l’opportunità di trasformare le loro vacanze in riva al mare o al lago in esperienze indimenticabili, arricchite dalle avventure all’aria aperta proposte da Freedome in collaborazione con operatori locali.

Oltre alla comodità di prenotare ombrelloni e lettini attraverso Spiagge.it direttamente dal proprio smartphone, i turisti potranno immergersi ancora di più nella bellezza del territorio circostante, grazie alle esperienze outdoor selezionate e offerte da Freedome insieme a Spiagge.it. Escursioni emozionanti, attività avventurose, passeggiate panoramiche e molto altro ancora saranno facilmente prenotabili dalla piattaforma online in qualsiasi momento, garantendo una vacanza personalizzata e su misura. Inoltre, il servizio clienti di Freedome è attivo 7/7 via chat o telefono come supporto nella scelta e nella prenotazione delle migliori esperienze del catalogo.

Tale partnership rappresenta un passo avanti nell’offerta di soluzioni innovative e di qualità, che soddisfano le nuove esigenze dei viaggiatori moderni sempre più desiderosi di scoprire il territorio in modo attivo e coinvolgente. Infatti, secondo il Centro Studi TCI, tra gli aspetti che soddisfano maggiormente l’esperienza di vacanza, ci sono la bellezza dei luoghi, l’accoglienza riservata dai residenti, la raggiungibilità e l’organizzazione turistica locale. I dati parlano chiaro: nonostante le sfide sociali ed economiche degli ultimi anni, le persone desiderano riprendere a viaggiare e ad andare in vacanza in un’ottica sempre più responsabile e personalizzata.

Certamente il settore del turismo balneare è stato duramente colpito negli ultimi anni, ma sta riprendendo vigore. Secondo l’indagine Panorama Turismo-Mare Italia dell’Osservatorio di Jfc, la stagione 2022 ha registrato circa 418 milioni di presenze in tutta Italia, con un fatturato complessivo di 31 miliardi 878 milioni di euro, ritornando quindi ai livelli pre-Covid.

Inoltre, un sondaggio condotto su un campione di imprese balneari italiane aderenti al Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE-Confcommercio (S.I.B.) ha rilevato un aumento a doppia cifra in tutte le regioni delle presenze negli stabilimenti balneari italiani a giugno 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, con particolare incremento in regioni come la Campania e la Puglia (+40%), la Toscana (+30%), la Liguria, l’Emilia-Romagna, la Sicilia e la Sardegna (+25%).

Per il 2023, le previsioni di Demoskopika, ci dicono che le presenze turistiche in Italia dovrebbero aumentare del 12,2% rispetto all’anno scorso, arrivando a 469 milioni di pernottamenti.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare questa partnership con Spiagge.it”, dichiara Manuel Siclari, co-founder di Freedome. “Il nostro obiettivo è da sempre quello di aiutare le persone a vivere esperienze più autentiche e significative, e Spiagge.it condivide pienamente questa visione. Insieme, ci impegniamo a fornire servizi integrati di alta qualità, sostenendo i piccoli operatori locali dell’outdoor e valorizzando il patrimonio naturalistico del nostro Paese, per regalare ai nostri clienti vacanze uniche e memorabili a stretto contatto con la natura”.

“Alla fine della stagione estiva 2022, dopo aver ascoltato centinaia di nostri clienti per raccogliere feedback su come migliorare la nostra offerta, abbiamo capito che per diventare il punto di riferimento per le vacanze al mare avremmo dovuto aiutarli nell’organizzazione del loro soggiorno anche dopo il relax in spiaggia”, afferma Gabriele Greco, CEO di Spiagge.it. “Abbiamo quindi lanciato “Spiagge Experience” con l’obiettivo di supportare i nostri clienti nell’organizzazione della propria vacanza in modo ancora più completo e personalizzato. Abbiamo l’ambizione di suggerire, in maniera intelligente, le esperienze che si legano perfettamente con la vacanza al mare. In quest’ottica abbiamo deciso di collaborare con Freedome che si è rivelato un partner ideale per dare vita a questa iniziativa. Con gli amici di Freedome condividiamo la stessa visione e gli stessi valori, e sono sicuro che questo rappresenta un passo concreto verso la realizzazione della nostra Mission: “La vacanza inizia dalla spiaggia””.

Con questa partnership, Freedome e Spiagge.it uniscono le forze per ridefinire il concetto di viaggio. Offrendo insieme esperienze che combinano la comodità del digitale con la bellezza del paesaggio italiano, creando una nuova era di viaggi personalizzati e straordinari.

FREEDOME

Freedome è una startup innovativa e marketplace di esperienze outdoor fondata nel luglio 2019 da Michele Mezzanzanica, Manuel Siclari e Simone Ferlisi. L’obiettivo è ambizioso: aggregare e rendere facilmente fruibili le migliori attività per diventare il punto di riferimento nel settore delle esperienze outdoor. Dietro la nascita del progetto c’è il desiderio di arricchire la vita delle persone permettendo loro di vivere avventure memorabili. Ad oggi l’azienda è presente in tutto il territorio italiano e offre oltre 2700 attività selezionate tra più di 700 operatori professionali; dalla fondazione, sono stati registrati 100.000 partecipanti, di questi oltre 60.000 solo nell’ultimo anno.