TRENDIEST. I sobborghi cittadini più trendy in Europa

Embajadores, Madrid, Spain

Credit: JJFarq/Shutterstock

Una miscela unica di architettura tradizionale e moderna unita a influenze multiculturali rende questo quartiere nella capitale spagnola così speciale. Durante tutto l’anno, una serie di festival ed eventi assicurano una energia invidiabile nel luogo. Qui troverai un’ampia varietà di cucine accanto a caffetterie alla moda e gallerie contemporanee. I mercati sono una delle chiavi del suo successo. Il mercato delle pulci del fine settimana più famoso del paese – il Rastro – è integrato da due mercati dedicati al cibo: San Fernando e Antón Martín.

Kalamaja, Tallinn, Estonia

Credit: Pascale Gueret/Shutterstock

Originariamente il porto principale della città e successivamente – in epoca sovietica – un quartiere industriale, questa tasca del paradiso dei pantaloni a vita bassa a Tallinn, in Estonia, è stata riproposta con negozi boutique, gallerie e ristoranti. Un birrificio artigianale è diventato l’inquilino di ancoraggio in quello che un tempo era un cantiere navale sottomarino e con un cenno all’importanza della ferrovia per lo sviluppo di Kalamaja, due vagoni ferroviari sono ora un ristorante e un bar alla moda. Passeggia attraverso edifici dai colori vivaci fino a raggiungere l’acqua dove puoi continuare la tua esplorazione lungo il porto.

Kreuzberg, Berlin, Germany

Credit: Nikada/ iStock

Questo quartiere bohémien in quello che una volta era Berlino Ovest sta rapidamente cambiando, ma riesce ancora a mantenere un’atmosfera unica per i pantaloni a vita bassa. Ciò che si sentiva ribelle in passato si è ammorbidito in un quartiere che conserva una visione multiculturale, mentre accoglie imprenditori e creativi. Sorseggia un caffè in un bar coperto di graffiti o gusta l’autentica cucina turca in uno dei suoi numerosi ristoranti. Se sei nella capitale tedesca e stai cercando un drink a tarda notte, questo è un quartiere in cui ci saranno molte opzioni.

Belleville, Paris, France

Credit: Joao Paulo V Tinoco/Shutterstock

Il distretto di Belleville a nord di Parigi era un tempo un villaggio separato. Ora, a cavallo tra il XIX e il XX arrondissement, è una delle zone più cosmopolite della città. Una passeggiata su Les Hauts de Belleville fino a Rue des Envierges premia i passanti con viste meravigliose su Parigi e l’opportunità di scoprire un quartiere che si è guadagnato la reputazione di hub per la musica e l’arte. Fai un picnic a Belleville Park in una giornata di sole, prima di trovare il lampione sotto il quale si dice sia nato Edif Pilaf.

Södermalm, Stockholm, Sweden

Credit: Oleksiy Mark/ Shutterstock

L’isola di Södermalm, che si trova dall’altra parte dell’acqua rispetto alla città vecchia di Stoccolma, Gamla Stan, ospita SoFo, a sud di Folkungagatan. È uno dei quartieri più invitanti di Stoccolma ed è una calamita per i tipi creativi e gli appassionati di articoli per la casa e abbigliamento retrò e vintage. Siediti in un caffè all’aperto a guardare la gente prima di visitare il Museo dei trasporti di Stoccolma. Vieni l’ultimo giovedì del mese in cui i numerosi negozi indipendenti della zona rimangono aperti fino a tardi.

Mouraria, Lisbon, Portugal

Credit: Nella/Shutterstock

Originariamente un ghetto moresco, Mouraria è orgogliosa della sua lunga storia e della sua affiatata comunità. Diversamente culturalmente, è un crogiolo multirazziale in cui gli immigrati sono accolti. Il quartiere è anche la culla del suono distintivo, malinconico e inquietante della musica di fado e vanta una vivace scena di arte di strada e molti ristoranti autentici.

Hoxton, London, United Kingdom

Credit: DRG Photography/Shutterstock

Al confine con il quartiere alla moda di Shoreditch a Londra, l’hip Hoxton è uno dei quartieri più gratificanti di Londra. La street art è elevata a nuovi livelli con installazioni famose che attirano visitatori tutto l’anno. Nel frattempo, puoi fuggire al circo se prenoti una giornata di esperienza al National Center for Circus Arts ospitato in quella che una volta era la Shoreditch Electric Power Station.