Rob Joyce nominato direttore della Cybersecurity della NSA

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

—- Redazione Trendiest News —- La National Security Agency è l’organismo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America che, insieme alla CIA e all’FBI, si occupa della sicurezza nazionale. Rob Joyce ha iniziato la scorsa settimana come nuovo direttore della sicurezza informatica della National Security Agency. In qualità di nuovo direttore della sicurezza informatica, sovrintende alla direzione della sicurezza informatica della NSA, istituita nell’ottobre 2019 per prevenire ed eliminare le minacce informatiche al Dipartimento della difesa, ai sistemi di sicurezza nazionale e alla base industriale della difesa.

Joyce ha assunto la posizione dopo aver prestato servizio come principale rappresentante crittografico della NSA nel Regno Unito; era l’ufficiale di collegamento speciale degli Stati Uniti a Londra. Joyce ha anche ricoperto incarichi nel Consiglio di sicurezza nazionale, in qualità di coordinatore della sicurezza informatica e assistente speciale del presidente da marzo 2017 a maggio 2018, incluso il ruolo di vice consigliere per la sicurezza interna e consigliere per la sicurezza interna. Ha lavorato per stabilire solide partnership tra il governo, l’industria e gli alleati degli Stati Uniti durante il suo mandato e continuerà questi sforzi nella sua nuova posizione.

Joyce succede ad Anne Neuberger, che ora è vice consigliere per la sicurezza nazionale per la tecnologia informatica e emergente nel Consiglio di sicurezza nazionale. Durante il suo mandato, Neuberger ha lavorato per rendere operativa l’intelligence attraverso una guida attuabile sulla sicurezza informatica e rafforzare i partenariati pubblico-privato per i risultati della sicurezza informatica che si estendevano a tutti i settori. Questi sono obiettivi condivisi da Joyce, grazie alla sua vasta esperienza in posizioni nel governo degli Stati Uniti e all’estero.