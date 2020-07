Puglia. Voucher per la formazione post-universitaria fino al 22 novembre

“PASS LAUREATI – Voucher per la formazione post-universitaria” è un progetto della Regione Puglia che mira a sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea (di I o II livello o secondo le regole del vecchio ordinamento), intendono accrescere le proprie competenze, realizzando il perfezionamento professionale in un’area prescelta, attraverso la partecipazione ad un percorso di alta formazione.

Il progetto della Regione Puglia sostiene il diritto all’Alta Formazione, facilitando le scelte di soggetti meritevoli attraverso l’erogazione di voucher finalizzati alla frequenza di Master Universitari.

Il voucher copre le spese di iscrizione per una quota che oscilla tra l’80% e il 100% in base all’ISEE.

Una nuova finestra per accedere al voucher è aperta dal 6 al 22 novembre.

In particolare, tale sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un voucher per la frequenza di Master post lauream in Italia o all’estero.

I Master della LUM School of Management coerenti con la Smart Specialization Strategy della Regione, e che avranno quindi la priorità nel processo di assegnazione delle borse, sono i seguenti:

MAWIL – Agrifood, Wine & Local Management (Agrifood)

MIGEM – Imprenditorialità e General Management – Major in Industria creativa e 4.0 (Industria creativa)

MIGEM – Imprenditorialità e General Management – Major in Industria creativa e 4.0 (Industria creativa) MIGEM – Imprenditorialità e General Management – Major in Sistema moda e persona (Sistema moda e persona) MIGEM – Imprenditorialità e General Management – Major in Sistema meccanico-meccatronico (Sistema meccanico-meccatronico) MIFL – Made in Italy, Fashion and Luxury Management (Sistema moda e Sistema casa) MIREM – Innovation, Retail & e-Marketing (KETs PRODUZIONE E TRASFORMAZIONI AVANZATE. Tecnologie volte a favorire l'innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri regionali, sul piano della produzione, dell'organizzazione, del marketing e della distribuzione) MAHRM – Organizzazione e Human Resources Management (KETs PRODUZIONE E TRASFORMAZIONI AVANZATE. Tecnologie volte a favorire l'innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri regionali, sul piano della produzione, dell'organizzazione, del marketing e della distribuzione) MISIS – Innovazione sociale, imprenditorialità e sviluppo locale (Industria creativa) MASIC – Public and Innovation Management. Smart City (ICT) MURM – Urban & Regeneration Management (Green economy)

MACHM – Culture and Heritage Management (Industria creativa)

MOMASA – Monitoring, Modelling & Management dei Sistemi Ambientali (Green economy)

IL BANDO

Il bando è rivolto ai giovani nati dopo il 31/12/1982, iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni della Regione Puglia da almeno 2 anni (o purché nati in uno dei Comuni pugliesi, abbiano trasferito la propria residenza altrove da non più di 5 anni), in possesso di diploma di laurea (I livello) e con un reddito familiare non superiore a 30mila euro. I giovani, inoltre, non devono aver già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate dalla Regione Puglia a valere su fondi europei nei periodi 2000-2006 e 2007-2013 o Pass Laureati 2017.

Il voucher ha un importo massimo di 7.500 euro per i master svolti in Italia e di 10mila euro per i master all’estero, e copre le spese di iscrizione, trasporto pubblico, vitto, alloggio e polizza fidejussoria per una quota che oscilla tra l’80% e il 100% in base al valore dell’ISEE presentato.

Gli interessati dovranno inoltrare la domanda di Voucher per il master prescelto, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione Pass Laureati (clicca qui).

Per la partecipazione al bando è necessario essere titolare di una utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ed effettuare l’accesso al portale Sistema Puglia attraverso questo canale. Solo gli utenti che avranno effettuato il login al portale www.sistema.puglia.it con le proprie credenziali SPID avranno accesso alla procedura telematica di partecipazione al bando.

Per maggiori informazioni sul sistema SPID e per la richiesta di credenziali consultare il sito: https://www.spid.gov.it

La procedura sarà operativa a partire dalle ore 14:00 del giorno di apertura di ciascuna finestra sino alle ore 14:00 del giorno previsto per la chiusura.

Le brochure dei Master e le dichiarazioni di coerenza vanno richieste ai seguenti indirizzi: gigli@lbsc.it, plantone@lbsc.it