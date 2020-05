Probelmi per le barche battenti bandiera monegasca

Navigazione delle bandiere monegasche – di Greta Valentina Galimberti –

Per la navigazione da diporto nelle acque francesi, è sorto un problema non secondario per le barche battenti bandiera monegasca. Nel contesto del “deconfinamento” avviato dalla Francia dall’11 maggio, le autorità francesi hanno decretato nuove regole di navigazione.

Sfortunatamente, la rigorosa applicazione di queste regole proibisce la navigazione o l’ormeggio nel Mediterraneo alle navi battenti bandiera di Monaco a causa della non adesione del Principato allo spazio Schengen, il che, come tutti comprendono, costituisce un paradosso rispetto a quanto usi e tradizioni hanno creato in secoli di buon vicinato con Paesi come Francia e Italia..

Basterebbe applicare la regolamentazione che da tempo è stata concordata per la libera circolazione di automobili e altri veicoli terrestri immatricolati a Monaco, per quanto riguarda una fascia di 100 km all’intorno del Principato.

“Ci sembra auspicabile che la stessa tolleranza francese sia applicata dalle autorità francesi vicine. per quanto riguarda le barche sotto la bandiera monegasca.

È per questo motivo che oggi viene inviata una lettera al sig. Serge Telle, ministro di Stato” dichiarano alla stampa i componenti dell’associazione “Pontons de Monaco”, molto vicina agli interessi dei privati diportisti e alla tutela del mare del Principato.

Alla proposta si associa Paolo Brambilla, presidente di “Love My Tender” con sede nel Principato di Monaco sul Quai Louis II, in collaborazione con l’associazione senza fini di lucro Trendiest.eu. Fra gli scopi dell’associazione 1) essere un centro di incontro, di studio, di formazione e di scambi culturali e professionali per i cittadini italiani e stranieri che si occupano di problematiche internazionali e la loro soluzione innovativa, 2) promuovere le iniziative a favore della pace nel mondo e alla comprensione fra i popoli, 3) essere un centro di sviluppo di idee creative nel campo delle arti, del design, della fotografia, della comunicazione e della moda, 4) promuovere le iniziative a tutela dell’ambiente e del mondo animale.

