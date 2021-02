Principato di Monaco. Peggiora la situazione del Covid. Riprende il lockdown

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- “La situazione è notevolmente peggiorata”: il ministro dell’Interno del Principato di Monaco ancora una volta ripresenta l’ipotesi di lockdown.

Telelavoro reso obbligatorio da lunedì a Monaco

In un contesto di attiva circolazione di Covid nel Principato e nel vicino dipartimento delle Alpi Marittime, il governo del Principato ha appena annunciato che da lunedì 8 febbraio il telelavoro sarà obbligatorio.

Venerdì si è tenuta una conferenza stampa presso il Ministero di Stato monegasco. Il governo ha redatto un preoccupante rapporto sanitario e ha annunciato l’applicazione di misure per combattere la diffusione del virus.

La misura principale di questi adeguamenti riguarda il telelavoro, reso obbligatorio come dicevamo da lunedì 8 febbraio.

Il governo chiede alle aziende di applicare regolarmente questa modalità di funzionamento per un periodo rinnovabile di 15 giorni.

Telelavoro che può essere applicato al 100% per i dipendenti.

Ogni giorno 45.000 francesi e 8.000 italiani si recano nel Principato per lavorare.

Anche le misure di rispetto delle distanze interpersonali sono modificate. Lo spazio a disposizione di ogni singolo lavoratore è portato a 6 mq, rispetto ai 4 mq attuali, anche per luoghi di culto, centri commerciali e negozi.

Covid 19: facciamo il punto sulle restrizioni di viaggio da Monaco alla Francia

Un decreto francese, pubblicato il 1 ° febbraio, prevede che un residente monegasco desideri andare oltre i 30 km da casa, quindi entrare concretamente in territorio francese, deve presentare un test PCR (Test molecolare – Tampone Real Time PCR) di meno di 72 ore o giustificare un motivo convincente. Non facile.

Chiaro raffreddamento delle relazioni tra il Principato di Monaco e la Francia dal 1 ° febbraio. Dominique Estrosi-Sassone, in qualità di Presidente del gruppo di amicizia Francia-Monaco, ho scritto al Presidente del Consiglio francese per chiedergli di riconsiderare la decisione unilaterale della Francia relativa alle nuove regole applicabili sul territorio francese per i viaggiatori stranieri.