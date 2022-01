PARTE LA 24A EDIZIONE DEL RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE

Bad Homburg, Milano e Reims

La 24a edizione del Rallye Monte-Carlo Historique segnerà il ritorno delle tappe di concentrazione, con tre città emblematiche sulla lista di partenza: Bad Homburg, Milano e Reims. E tre percorsi diversi… verso la stessa destinazione: Monte-Carlo. Questa mossa è stata voluta dal Comitato Organizzatore dell’Automobile Club de Monaco (ACM) per rilanciare l’economia del Principato e accogliere nuovamente equipaggi provenienti da tutta Europa. foto di copertina credits acmilano.it

Rallye Monte-Carlo Historique: 17 tappe di regolarità

Il percorso di questa edizione del Rallye Monte-Carlo Historique – con un numero record di 17 tappe di regolarità (SR) – sarà un cocktail di diversità e difficoltà. Le tappe in menù saranno tutte notevoli, proprio perché su queste strade e passi sono state scritte intere pagine della leggenda del Rally Monte-Carlo. Ci sono un sacco di candidati pronti a combattere e disposti ad aggiungere i loro nomi sui tavoli dopo Henrik Bjerregaard e Jaromir Svec, l’ultimo equipaggio vincitore a bordo di una Ford Escort RS2000 del 1979…

Sabato 29 gennaio

La tappa di fine della concentrazione è prevista per sabato 29 gennaio tra Monaco (1° equipaggio a partire dalle 6:00) e Valence, la Prefettura della Drôme e di nuovo la città ospitante. Con quattro Tappe di Regolarità (SR) in programma, questa prima vera giornata di gara sarà dura da gestire e probabilmente estenuante. L’antipasto sarà una breve versione di «Col de Bleine – Saint Auban / SR1 / 07:50 / 15,39 km» prima di una nuova tappa «Col des Aires – Eygaliers / SR2 / 11:20 / 13,99 km» ai piedi del famoso Mont Ventoux. Quindi gli equipaggi si dirigeranno verso Buis-les-Baronnies (12:10) dove sarà organizzato per tutti loro un checkpoint di mezzogiorno al Parking des Platanes. Per tornare a Valence, la prossima tappa sarà «Eygalayes – Montauban-sur-l’Ouvèze / SR3 / 13:00 / 30,25km» attraverso due famosi passi, Col Saint-Jean e Col de Perty via Laborel, seguito da «Sainte-Jalle – Rémuzat / SR4 / 14:10 / 16,58km» attraverso il Col de Soubeyrand, per chiudere con stile questo capitolo della concentrazione. L’ultimo checkpoint sarà fissato a Crest alle 16:00, al fine di regolare il flusso di equipaggi previsto sul Champ de Mars a Valence dalle 16:50 in poi.

Domenica 30 gennaio

Il giorno successivo è fissato in Ardèche, domenica 30 gennaio, con partenza alle 7:00 per la tappa di classifica e, per iniziare la mattinata, «La Croze – Saint-Andéol-de-Vals / SR5 / 8:00 / 42 ,83km» seguita dalla tradizionale sosta ad Antraigues-sur-Volane, davanti alla famosa «Remise» dove la famiglia Jouanny servirà a tutti gli equipaggi la sua famosa torta di mele. Questo sarà un buon modo per prepararsi per un’altra tappa leggendaria, «Burzet – Saint-Martial / SR6 / 10:10 / 30,71 km» attraverso la Ray-Pic Cascade e Lachamp-Raphaël. La pausa di mezzogiorno è prevista per le 11:50 in Place du Marché a Saint-Agrève, dove i prodotti locali saranno apprezzati da tutti i partecipanti prima di iniziare un duro giro fatto di «Saint-Bonnet-le-Froid / SR7 / 12:20 / 27,28km» e «Lalouvesc – Labatie-d’Andaure / SR8 / 13:15 / 19,96km». Poi ritorno a Valence (15:40) senza dimenticare di fermarti, dalle 14:50 in poi, al Quai Farconnet a Tournon-sur-Rhône per una serie di amichevoli attività rituali di rally di ogni tipo.

Lunedì 31 gennaio

Lunedì 31 gennaio, a partire dalle ore 7:00, sarà ambientata la prima parte della Tappa Comune nel Parco Regionale delle Baronnies provençales, che inizierà con «La Charce – Rosans / SR9 / 9:00 / 12,65km» via Col de Pommerol, e a seguire con « Saint-André-de-Rosans – Laborel / SR10 / 9:40 / 28,04 km». La pausa di mezzogiorno si svolgerà a Laragne-Montéglin, sotto la supervisione del club automobilistico Auto-Sport du Laragnais a partire dalle 11:00. Pochi minuti per prendere fiato e apprezzare alcune prelibatezze locali saranno fondamentali prima di iniziare «Ventavon – Chabestan / SR11 / 11:20 / 21,22km» attraverso l’impegnativo Col de Faye e una parte in discesa verso Savournon. Ultimo ma non meno importante, per concludere questa estenuante giornata, gli equipaggi si dirigeranno verso le colline del Vercors e «La Cîme du Mas – Col de Gaudissart / SR12 / 13:55 / 17,48 km» via Col de l’Écharasson come giudice di pace ! L’ultima tappa prima del ritorno a Valence (16:00) avverrà in Place du Champ de Mars a Saint-Jean-en-Royans, dove l’ultimo checkpoint della giornata è previsto dalle 14:50 in poi.

Martedì 1° febbraio

Martedì 1° febbraio la partenza da Valence è prevista per le 6:00 prima di dirigersi verso le colline di Diois. Questa seconda parte della tappa comune inizierà con una tappa monumentale, «Saint-Nazaire-le-Désert – Gumiane / SR13 / 7:30 / 30,04km» e ben quattro passi lungo il percorso: Col des Guillens / Col du Portail / Col de Vache / Col des Roustans seguito da una discesa molto dura chiamata « Route de Tremouret » verso il traguardo di questa tappa. Il prossimo sarà «Sisteron – Thoard / SR14 / 10:10 / 32,77km» via Authon e lo spaventoso passo del Col de Fontbelle, seguito da «Rouaine – Entrevaux / SR15 / 12:30 / 23,52km» attraverso Val de Chalvagne e Col de Félines. L’ultimo checkpoint prima dell’ingresso al Parco Chiuso di Monaco (15:10) avverrà in Place Neuve a La Turbie, dalle 14:40 in poi.

La partenza della Tappa Finale è prevista nella notte da martedì 1 a mercoledì 2 febbraio a Monaco dalle 21:00 in poi.