Milano. Riapre l’Orto Botanico di Brera – 6 luglio 2020

Dopo il lungo periodo di chiusura per l’emergenza sanitaria, prolungato per l’avvio di lavori straordinari, l’Orto Botanico di Brera accoglie nuovamente i suoi visitatori.

▷ Sei vuoi aumentare il fatturato della tua Azienda non farti scappare questa OCCASIONE e CLICCA QUI Ora!

Lunedì 6 luglio l’Orto Botanico di Brera riapre al pubblico, sempre con ingresso libero e con il consueto orario estivo, dal lunedì al sabato feriali, dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

All’Orto vengono adottate tutte le misure utili alla salvaguardia della salute, per cui va indossata la mascherina e mantenuta la distanza fisica di sicurezza. In questa fase non possono ancora essere accolti gruppi né possono essere organizzati eventi e iniziative che raccolgano un elevato numero di partecipanti; qualora l’affluenza fosse superiore al consentito, verranno contingentati gli accessi.

Attenzione: per rendere l’Orto ancor più accogliente ci sarà una chiusura straordinaria dal 27 luglio al 31 agosto per consentire la prosecuzione dei lavori.



From the Staff

Dear friends of the Brera Botanical Garden

we’re glad to announce that, after a long closing, Brera Botanical Garden reopens on monday, 6th July!

Opening hours: mondays to saturdays, working days, 10:00am-6:00pm

As usual, entrance is free. You’re requested to wear your face mask, and maintain at least 1 meter distance between yourself and others.We’re sorry but it’s not yet possible to visit the garden in groups. Suggestions are available in the Garden to make your visit enjoyable and safe!

We’re working to make the Garden more welcoming so please note that from 27th July to 31st of August the Garden will be closed for extraordinary maintenance works.

Thank you! Welcome you back!

The Staff of the Garden

—

Orto Botanico di Brera

Università degli Studi di Milano

Via privata F.lli Gabba 10 e Via Brera 28, Milano Italy

ortobotanicodibrera@unimi.itwww.museoortibotanicistatale.it

Orto Botanico di Brera

L’Orto Botanico di Brera è un giardino storico fondato nel 1775 per volere di Maria Teresa d’Austria. Precedentemente quest’area era stata terreno da orto per i Padri Gesuiti che, fin dalla fine del ‘500, vivevano nell’adiacente Palazzo Brera. Con la soppressione dell’ordine religioso il Palazzo e le sue pertinenze diventano patrimonio dello Stato asburgico; vi vengono trasferite e potenziate le Scuole Palatine. Insieme alle altre istituzioni fondate nel Palazzo (Osservatorio Astronomico, Biblioteca Braidense, Accademia di Belle Arti a cui si aggiungono poi, in epoca napoleonica, Pinacoteca e Istituto Lombardo di Scienze e Lettere) si crea una vasta sede per l’insegnamento superiore e la ricerca.

Fin dagli esordi l’Orto ha avuto un forte carattere didattico-formativo anche se in epoca napoleonica, con l’introduzione di specie esotiche, si caratterizzerà più per gli aspetti decorativi.

Da allora l’Orto ha subito alterne vicissitudini fino al 1935 quando viene annesso all’Università degli Studi di Milano che tutt’ora lo gestisce.

Oggi l’Orto conserva l’impianto originario. Tre settori sono divisi da due vasche ellittiche: i primi due sono occupati da una serie di aiuole; il terzo è l’arboreto, dove svettano alberi secolari. L’Orto svolge inoltre il ruolo di luogo per la tutela della biodiversità e delle specie rare.

Apertura/Opening hours lun-sab 10:00-18:00 (dal 1 aprile al 31 ottobre)lun-sab non festivi 9:30-16:30 (dal 1 novembre al 31 marzo)mon-sat working days, 10am-6pm (1st April-31st October)mon-sat working days, 9:30am-4:30pm (1st November-31st March)Chiusura straordinaria per lavori/Extraordinary closing due to maintenance works27 luglio-31 agosto 202027th July-31st August 2020