—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- CE L’ABBIAMO FATTA! Il Senato ha approvato l’emendamento che include la messa al bando dei bicchieri di plastica monouso nel recepimento della Direttiva Single Use Plastic.

Un risultato importante, raggiunto grazie ai senatori Lorefice e Giammanco ed ai loro colleghi che hanno presentato e sostenuto l’emendamento in Aula.

MAREVIVO

Rosalba Giugni dì MAREVIVO dichiara: “Grazie nostro Cavaliere del Mare Andy Bianchedi di supportare le nostre attività di sensibilizzazione sull’inquinamento causato dai bicchieri di plastica – ricordiamoci: attualmente solo in Italia ne consumiamo oltre 20 milioni al giorno!

Un ringraziamento va anche ai nostri web-attivisti: da remoto è possibile portare avanti importanti azioni per il mare e i tweet-bombing delle ultime settimane lo hanno dimostrato.

Sono stati mesi di intenso lavoro, come si può vedere nella timeline. Ora però non possiamo mollare: il voto passa alla Camera, e tocca ai Deputati votare a favore dell’ambiente e della sostenibilità. L’Italia può essere la prima in Europa ad inserire anche i bicchieri del divieto, non perdiamo questa occasione. Avanti tutta!”