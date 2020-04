L’impatto di Covid-19 sulle “global supply chains”

INDICE DEGLI ARGOMENTI PRINCIPALI DELL'ARTICOLO Interconnessione I farmaci

Oxford Business Group ha approfondito lo studio della distribuzione globale di prodotti medicali che, insieme agli alimentari, è diventata l’obiettivo principale degli sforzi per mantenere aperte le catene di approvvigionamento essenziali durante la pandemia di coronavirus.

Interconnessione

Con l’aumentare della globalizzazione, le catene di approvvigionamento del mondo sono diventate sostanzialmente più interconnesse. Inoltre, poiché le economie dei mercati emergenti sono diventate costantemente responsabili di una percentuale maggiore del PIL globale, i beni hanno spesso più fasi da attraversare prima di raggiungere il consumatore finale.

Dai blocchi nazionali, allo spazio aereo chiuso e alle limitazione delle merci ai confini, Covid-19 ha provocato un’interruzione senza precedenti dei meccanismi della maggior parte delle economie, indipendentemente dalle dimensioni o dallo stadio di sviluppo. In particolare, la creazione di queste barriere ha messo a dura prova le catene di approvvigionamento del mondo, compresi i collegamenti essenziali relativi a cibo e medicine.

I farmaci

Mentre più compagnie aeree commerciali stanno temporaneamente riproponendo i loro aerei civili per consegnare dispositivi di protezione individuale (DPI) ai Paesi più gravemente colpiti, le dinamiche a breve, medio e lungo termine delle catene di approvvigionamento farmaceutiche sono più complesse di quelle recentemente istituite per fornire medicinali.

La Cina, il più grande produttore mondiale di ingredienti farmaceutici attivi (API), ha quasi chiuso la produzione industriale per limitare la diffusione di Covid-19, causando uno shock lungo l’intera catena. Mentre l’India è leader mondiale nella produzione di generici, il 70% delle sue materie prime proviene dalla Cina. Di questo, un terzo proviene da Hubei, dove ha avuto origine l’epidemia.

Fondamentalmente, l’India è uno dei principali produttori globali di paracetamolo, usato da coloro che manifestano sintomi più lievi di Covid-19 e idrossiclorochina, che è tipicamente usato per curare la malaria ma ora è in fase di sperimentazione per curare il virus. Il farmaco è stato anche pubblicamente spinto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump come potenziale cura.

Queste interruzioni a breve termine nell’industria farmaceutica potrebbero potenzialmente comportare un significativo riallineamento delle catene di approvvigionamento dalla Cina e dall’India e potrebbero portare a benefici a lungo termine per le industrie locali in altri mercati emergenti.

Ciò è particolarmente rilevante per quei mercati che compongono la cosiddetta “fetta gialla” della torta economica globale: quelle oltre 30 economie che fanno parte del portafoglio dei mercati emergenti di Oxford Business Group.

In particolare, il riallineamento delle filiere farmaceutiche potrebbe andare a beneficio di Paesi con grandi mercati interni rispetto ad altri nella loro regione, come Egitto, Indonesia, Arabia Saudita e Messico.

“Abbiamo notato interruzioni nella fornitura di prodotti farmaceutici e medici relativi a Covid-19; tuttavia, quest’ultimo ha avuto un impatto maggiore. Se la crisi persiste per un periodo più lungo, accompagnato da blocchi più lunghi, possono verificarsi ulteriori interruzioni dell’offerta globale e ritardi nelle consegne. ” ha dichiarato Ayman Tamer, presidente e socio dirigente della Tamer Group.

“I servizi logistici sono la ragione principale di questo ritardo. Pertanto, l’Arabia Saudita sta cercando di favorire la localizzazione e incoraggiare la produzione locale e continuare a reperire prodotti da vari Paesi per ridurre l’impatto di eventuali interruzioni”.

Tuttavia, dato il predominio della produzione API in Cina e India nei mercati globali, un immediato riorientamento delle catene di approvvigionamento si rivelerà probabilmente impegnativo per alcuni paesi. Ad esempio, il Messico fa affidamento su India e Cina per il 90-95% delle sue API.

“Questa dipendenza è aggravata dalla mancanza di collegamenti aerei internazionali”, ha detto Gurulinga Konanur, CEO di Hetero Drugs México.

“Mentre i paesi con voli diretti verso l’India e la Cina possono mantenere relativamente bene le catene di approvvigionamento, il Messico – e l’America Latina nel suo insieme – probabilmente soffriranno la carenza di alcuni prodotti farmaceutici chiave a causa della mancanza di collegamenti aerei diretti con i maggiori produttori mondiali”.

Sebbene possano verificarsi ritardi in alcune parti della catena di approvvigionamento a causa della riduzione delle opzioni di trasporto, alcune autorità di frontiera hanno implementato misure per garantire che i beni medici essenziali raggiungano il consumatore finale il più rapidamente possibile.

Ad esempio, Dubai Customs ha implementato nuove pratiche che consentono il passaggio rapido di prodotti farmaceutici e forniture mediche. Dotando i suoi centri di ispezione di nuove tecnologie e attrezzature specializzate, Dubai Customs spera di essere in grado di gestire un volume aggiuntivo di forniture essenziali. Inoltre, nel mese di marzo l’aeroporto internazionale di Dubai ha registrato un aumento del 49,4% (12.500 tonnellate) anno su anno nella quantità di merci farmaceutiche movimentate.