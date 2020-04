Riapre in tutta Italia “Il Libraccio” – di Letizia Dehò – per Trendiest News



Da sempre i librai si battono per sostenere la posizione del libro come bene primario e ancora di più lo hanno fatto in questo momento di isolamento a cui l’emergenza ci ha costretti. L’annuncio del Premier Conte riconsegna al libro e alle librerie l’importante ruolo di risorsa primaria.



INTERVISTIAMO EDOARDO SCIOSCIA, AMMINISTRATORE GRUPPO LIBRACCIO



“Prendiamo atto della decisione con orgoglio e con lo spirito di servizio che ci contraddistingue, ne raccogliamo gli oneri e con i nostri librai torniamo al lavoro. Vogliamo essere vicino ai lettori sì, ma in particolare come da nostra vocazione primaria, alle famiglie che stanno affrontando il tema della scuola a distanza e potranno trovare libri di scuola, cartoleria e letture indicate dai professori.”



Da martedì 14 aprile le librerie del Gruppo Libraccio apriranno rispettando tutti i protocolli di sicurezza per i librai e per chi arriverà nel punto vendita, così come successo durante tutto il periodo dell’emergenza.



“Seguiremo alla lettera le disposizioni delle autorità in materia di sicurezza. Abbiamo già predisposto i dispositivi di protezione per i dipendenti e previsto un numero minore di librai all’interno delle librerie. Saranno controllati gli accessi, così da garantire le distanze di sicurezza minime – per cui siamo agevolati grazie alla dimensione dei nostri punti vendita- e saranno fatti rispettare i limiti di tempo per la permanenza all’interno del punto vendita.” conclude Edoardo Scioscia.