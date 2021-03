La primavera nel Principato di Monaco. Si riprende con il turismo

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- Si apre uno spiraglio sulla possibilità di muoversi dalle regioni rosse e arancioni per raggiungere i famosi Paesi dell’elenco C, anche per turismo! Il Principato di Monaco è uno di questi, anche se per ora, almeno fino a Pasqua, restano valide le seguenti misure in loco (Viaggiaresicuri.it).

• Obbligo di produrre all’arrivo un test PCR (o “molecolare”) risultato negativo ed eseguito nel Paese di origine nelle 72 ore precedenti l’arrivo nel Principato; oppure sottoporsi ad un test PCR in loco, restando in quarantena in attesa del risultato

• Coprifuoco dalle ore 19.00 alle 06.00

• Obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spazi pubblici (aree pubbliche, trasporti ecc.) e nei luoghi chiusi ma aperti al pubblico

• Accesso ai ristoranti solo all’ora di pranzo, ma limitato ai residenti e ai lavoratori nel Principato, esclusivamente su prenotazione

• Chiusura dei ristoranti in orario serale; permesso l’asporto fino alle ore 19.00 e la consegna fino alle ore 21.00

• Alberghi aperti, ma è fatto obbligo di produrre risultato negativo del test PCR

• Bar chiusi

• Casino aperto dalle ore 12.00 alle ore 19.00

• Teatri chiusi la sera

• Discoteche, palestre e piscine chiuse

• Obbligo di distanziamento sociale (minimo 1,5 m tra due persone)

La primavera quindi nel Principato di Monaco si presenta con un palinsesto rinnovato nella modalità ma non nello spirito, che caratterizza i grandi eventi monegaschi della bella stagione. I balletti di Monte-Carlo inaugurano la loro piattaforma streaming e annunciano il calendario fino a maggio; concerti mattutini e pomeridiani anziché serali per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo; confermata ma a porte chiuse la 114.edizione del torneo di tennis Rolex Monte-Carlo Masters; in fase di allestimento il circuito del Gran Premio di Formula 1. A questo link è disponibile una gallery di immagini https://we.tl/t-cevnzsXg8T

S.A.S il Principe Alberto II di Monaco

“Senza cultura sono in gioco la vitalità e la resilienza del nostro spirito” sostiene S.A.S il Principe Alberto II di Monaco, sottolineando l’importanza della cultura come bisogno vitale e strumento di svago ed evasione per uscire dall’isolamento della mente. Alberto II non è l’unico membro della famiglia reale a sostenere la cultura, è noto infatti che la giovane Charlotte è una grande appassionata di libri, mentre sua madre Carolina, Principessa di Hannover, presiede il comitato organizzativo del Festival Printemps des Art de Monte – Carlo, la fondazione benefica Princesse Grace, e fu lei a istituire ufficialmente la compagnia dei balletti di Monte – Carlo nel 1985, su desiderio di sua madre, la Principessa Grace.

I balletti

A questo proposito, ad aprile riprenderà la stagione dei Balletti di Monte – Carlo, sotto l’egida di S.A.R la Principessa Carolina. Dal 16 al 18 aprile, dal 23 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio la compagnia di Jean – Christophe Maillot tornerà sulle mezze punte nel prestigioso contesto ​della Salle des Princes del Grimaldi Forum, con gli spettacoli COPPÉL – I.A., Lac e Le Songe. In risposta al Covid e al bisogno di superare le barriere geografiche, il regista Jean – Christophe Maillot ha annunciato la nascita di BMCstream, una piattaforma pensata per permettere al pubblico di tutto il mondo di connettersi e scoprire il valore della cultura e dell’arte in un momento in cui i viaggi leisure non sono consentiti. La piattaforma presenta una selezione di video – on – demand, opzioni di abbonamento e pay per view, e una visione interattiva grazie alla multicamera.

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo

Sarà rivolto solo ai monegaschi, il celebre Festival Printemps des Arts de Monte – Carlo , una kermesse di concerti con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla musica classica. Nella sua edizione del 2021, il Festival avrà luogo fino all’11 aprile, e sarà concentrato su cinque fine settimana, con due o tre concerti al giorno per permette re al pubblico di rispettare il coprifuoco fissato alle 19 ; saranno rispettate inoltre le norme igienico – sanitarie, il distanziamento in sala, e l’uso della mascherina. I concerti si svolgeranno nelle più belle location del territorio, dal Grimaldi Forum, al Museo Oceanografico, dall’Auditorium Ranieri III alla Salle Empire e all’Opéra Garnier Monte – Carlo. Tra i protagonisti di quest’anno il prodigioso pianista francese Bertrand Chamayou, e la pianista di origine svizzera Beatrice Berrut che si esibiranno r ispettivamente all’Opéra Garnier e al Museo Oceanografico .

Il Rolex Monte – Carlo Masters

Sarà invece blindato l’iconico torneo di Tennis della Costa Azzurra, il Rolex Monte – Carlo Masters . La sua 114 . esima edizione avrà luogo dal 10 al 18 aprile a porte chiuse, una decision e presa in ottemperanza delle disposizioni governative che prolungano lo stato di emergenza sanitaria ; si tratta di una buona notizia per tutti gli appassionati dopo l’annullamento dell’edizione dello s corso anno. Per i fan italiani l’appuntamento è su Eurosport con collegamenti in diretta dal prestigioso terreno di gioco. A questo link dal 18 marzo sarà possibile consultare la lista dei partecipanti.

Il Gran Premio di Formula 1

Sono confermate le date, ma resta ancora in sospeso la presenza del pubblico per l’appuntamento più atteso dai fan dell’automobilismo; quest’anno il 78.esimo Gran Premio di Formula 1 sarà preceduto dal Gran Premio storico, che nella sua dodicesima edizione avrà luogo il 23 aprile 2021, e dal 4° Monaco E – Prix (sabato 8 maggio 2021) destinato alle vetture a trazione interamente elettrica del campionato di Formula E. Per maggiori informazioni : visitmonaco.com