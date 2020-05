LA NAUTICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Assodigitale e Trendiest-News vogliono condividere un progetto che è nato all’interno del Rotary, in particolare grazie alla Flotta IYFR Adriatico Centrale, dedicato a tutti gli appassionati di mare.

▷ Se sei una Azienda che opera nel mondo della Blockchain e delle Criptovalute, hai già scoperto questi vantaggi?

LEGGERE IL CIELO PER NAVIGARE INFORMATI

In questo periodo non si può andare per mare e le normative obbligano tutti noi ad annullare tanti progetti, non solo delle Flotte Rotariane (compresa la tradizionale veleggiata annuale) ma di tutti i naviganti per diporto.

La IYFR Yachting Fellowship of Rotarians ha pensato di creare una serie di appuntamenti on line per affrontare tematiche semplici, ma utili a chi va per mare.

I primi incontri sono di meteorologia di base.

Sono nozioni di base di lettura e interpretazione delle formazioni nuvolose e di altri fenomeni atmosferici a cura del Prof. Guido Andreani su canale Zoom

Siete tutti invitati, rotariani, amici, appassionati di mare.



Basta mandare una mail all’indirizzo di Adriano Agnesi, curatore del progetto, adrianoagnesi@libero.it



Grazie a Manuela Guzzini Commodore Flotta IYFR Adriatico Centraleche ha lanciato l’iniziativa.

Yachting Fellowship of Rotarians

La storia della Yachting Fellowship of Rotarians e dei mariners in Italia – o yforiani, come si usa dire – è legata ai ricordi di coloro che l’hanno vissuta e poco è rimasto di scritto.



Nell’attesa che altri protagonisti dell’epoca condividano le loro memorie e siano disponibili altri documenti, il primo ricordo certo è dovuto a Bert Collins, Past Commodoro Internazionale, e risale al 1979, quando, in occasione della Convention del Rotary International, che quell’anno si tenne a Roma, venne organizzata una mini crociera ad Ischia per gli yforiani di tutto il mondo con partenza da Napoli.

Oltre 200 fra mariners e mogli, ricorda Bert, vennero portati in bus da Roma a Napoli e qui vennero imbarcati su di un vaporetto trascorrendo tutta la giornata a mare.

La prima riunione delle Flotte Italiane organizzata dal Commodoro della Sicilia, Luigi Falanga, si è tenuta a Catania nell’Ottobre 2008 e ha visto la partecipazione dell’IC Bryan Skinner della FM Chris oltre che dei Commodori, loro rappresentanti e Yforiani di quasi tutte le Flotte italiane.

Nell’occasione è anche stato firmato l’accordo in base al quale tutti i Commodori si impegnavano a portare avanti un service a favore del Brigantino Italia – la Nave della solidarietà – a bordo del quale i partecipanti alla riunione avevano potuto compiere una breve uscita in mare.

Nel 2009 un italiano, il Comandante della Marina Militare in congedo Sergio Santi entra nella terna degli International Bridge Officers del IYFR, essendo stato nominato International Rear Commodore, per poi conseguire l’incarico di Vice Commodore nel biennio 2011-13 e successivamente la prestigiosa carica vertice di International Commodore nel biennio 2013-15, a capo dell’intera struttura internazionale del Rotary per lo yachting.

Plastic Free Waters

Sergio Santi inoltre si sta impegnando da mesi a sostenere il progetto Plastic Free Waters. e per far parlare sempre più diffusamente dell’iniziativa.

Ogni anno nel mondo vengono prodotti circa 300 milioni di tonnellate di plastica di cui solo il 14% viene riciclato. Il 10% finisce annualmente in mare: circa 20 milioni di tonnellate.

Ufficio stampa: Paolo Brambilla – Rear Commodore – IYFR Flotta dei Laghi – info@trendiest.it