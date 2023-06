Innovazione e tecnologia nel settore del turismo esperienziale

Enrico Pandian lancia la nuova campagna EasyGlamping su CrowdFundMe

Enrico Pandian, rinomato imprenditore e punto di riferimento nel panorama degli startupper italiani, ha lanciato con successo la campagna EasyGlamping su CrowdFundMe (portale di equity crowdfunding), presentando un progetto ecosostenibile di glamping (campeggio di lusso) che promette di rivoluzionare l’industria del turismo esperienziale.

EasyGlamping Capitana Villasimius è un progetto innovativo nel campo del glamping, che combina le tradizionali attività di campeggio con soluzioni confortevoli e servizi aggiuntivi per offrire un’esperienza unica. Situata sulla spettacolare spiaggia di Capitana, nella meravigliosa Sardegna meridionale, la struttura si estende su un’area di 30.000 metri quadrati e offre oltre 800 metri quadrati di immobili, compresi spazi per campeggio, parcheggi per camper e uno stabilimento balneare a pochi passi dal mare.

La campagna EasyGlamping su CrowdFundMe mira a raccogliere fondi per l’acquisizione, la ristrutturazione e l’avvio del glamping presso l’immobile attualmente in fase di opzione, in vista della stagione 2024. L’investimento sarà suddiviso in diverse aree, con l’acquisto dell’immobile che rappresenterà il 39% del budget, seguito dalla ristrutturazione (29%), l’arredamento (14%) e i costi di avviamento della struttura (18%).

L’obiettivo di EasyGlamping è offrire una gamma di servizi unici ai suoi ospiti, tra cui lezioni di yoga, un juice bar depurativo, un alchemy bar per creme personalizzate, un giardino delle erbe per la coltivazione di verdure e spezie, e persino un “Chicchirichi village” con galline ovaiole per fornire uova fresche e biologiche al ristorante del glamping.

Investire in EasyGlamping SpA offre molteplici vantaggi agli investitori. Il progetto si basa su un solido asset immobiliare e su un modello di business consolidato negli ultimi 5 anni. La società prevede un ritorno economico attrattivo, con un tasso previsto dell’8% annuo per i primi 10 anni attraverso un buyback (riacquisto quote). Inoltre, gli investitori possono beneficiare di detrazioni fiscali del 30% sulle somme investite, in quanto EasyGlamping SpA è una startup innovativa.

Enrico Pandian, il fondatore di EasyGlamping, è un imprenditore di successo noto per aver lanciato diverse iniziative di grande rilievo nel corso della sua carriera. Tra i suoi successi passati, Pandian ha guidato con successo il lancio di Checkout Technologies, una società che ha ottenuto una exit di successo. La sua esperienza nel settore ricettivo è dimostrata dalla gestione di strutture di successo a Verona, Venezia e San Teodoro dal 2014.

Con una comprovata capacità di creare e gestire progetti innovativi e redditizi, Enrico Pandian ha dimostrato di avere una profonda conoscenza del settore del turismo e dell’ospitalità. Il suo track record di successo e la sua esperienza nel creare esperienze uniche per i viaggiatori sono un forte punto di forza per il progetto EasyGlamping Capitana Villasimius.

L’inclusione di Enrico Pandian come fondatore e leader del progetto conferisce una solida base di competenze ed esperienza alla società, ispirando fiducia agli investitori che desiderano partecipare alla campagna EasyGlamping su CrowdFundMe.

EasyGlamping punta sull’ecosostenibilità, utilizzando materiali sostenibili come il cotone per le tende e l’energia rinnovabile da pannelli solari e docce solari. Inoltre, la società si impegna a coinvolgere gli investitori nella gestione del progetto attraverso la costituzione di un consiglio di amministrazione basato sulle indicazioni degli investitori della campagna di Equity Crowdfunding.

Con il lancio della campagna EasyGlamping su CrowdFundMe, Enrico Pandian si conferma come un leader nel settore del turismo esperienziale e punta a trasformare Capitana Villasimius in una destinazione di glamping di livello internazionale, offrendo esperienze uniche ai suoi ospiti.

Per ulteriori informazioni sulla campagna EasyGlamping e per partecipare all’investimento, visitare il sito web di Crowdfundme al seguente link: https://www.crowdfundme.it/projects/easyglamping/.