Incantevole Londra anche d’estate

E’ proprio difficile viaggiare di questi tempi, ma se capitate a Londra non dimenticatevi di fare un salto in Bermondsey Square.

Unisciti a Stephen Pierre e al Jazz Collective in Bermondsey Square ogni domenica di agosto 2020 a partire da domenica 2 per un pomeriggio informale e rilassato di jazz dalle 14:00 alle 17:00.

Saranno fornite sedie e saranno messe in atto misure di distanziamento sociale per aiutare tutti a divertirsi in questo evento all’aperto gratuito.

Unirsi a Stephen Pierre domenica 2 agosto è il meraviglioso talento vocale di Ineza Kerschkamp, ​​con William Hobson, Harry Toulson, Rory Hudson, Olie Taylor.

Inoltre ci sarà una performance speciale del superlativo cantante e sassofonista Michael Lack.

Stephen Pierre

Stephen è un cantante jazz e blues di Londra. Il Jazz Collective comprende numerosi musicisti ospiti, studenti e laureati invitati dai principali conservatori di musica.

“Volevo solo registrare un grande CONGRATULAZIONI per te e la band per un pomeriggio molto bello ieri a Bermondsey Square. Occupato abbastanza per avere un’atmosfera e tutti così rilassati. Ovviamente anche musica ECCELLENTE. ” Clare Birks, Bermondsey Street .London

Goditi ottimo cibo e cocktail turchi

Il famoso ristorante Lokma di Bermondsey Square è aperto e offre autentici piatti turchi, dal pesce fresco all’agnello succulento e vivaci piatti vegetariani. E non dimentichiamo la gamma di cocktail, perfetti per una domenica pomeriggio ad ascoltare il jazz. Puoi prenotare online o chiamare il numero 020 7407 299

Arrivare a Bermondsey Square

Bermondsey Square è a pochi passi da London Bridge e Southwark High Street. C’è una docking station Santander Cycle dietro l’angolo e molti autobus si fermano nelle vicinanze.