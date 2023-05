Il Pride Village di Padova. Virgo a sostegno della lotta di genere, e non solo

— Virgo Milano Cosmetics —

PRIDE VILLAGE VIRGO: VIRGO FUND MAIN SPONSOR DELL’EVENTO PIU’ GLAM E INCLUSIVO D’ITALIA

Virgo Milano Cosmetics, Luca Paolorossi, Onova, Megawatt, Eau de Milano, Suomy e Segway al servizio dell’inclusività per il riconoscimento dei diritti civili.

Il Fondo Finanziario VIRGO FUND ha messo a segno un altro colpo di mercato, investendo nel Pride Village di Padova, in qualità di sponsor unico, con un piano di azione di durata triennale e un impegno economico di ben 4 milioni di euro.

Nasce, così, il PRIDE VILLAGE VIRGO, che si propone di essere fulcro imprescindibile per i movimenti a sostegno della lotta di genere – e non solo – con tutta una serie di iniziative socio-culturali strategiche, in un contesto già estremamente autorevole.

“Sono molto felice e, soprattutto, orgoglioso che Virgo Cosmetics Milano sia sponsor ufficiale del Pride Village”, ha dichiarato il direttore creativo della sezione Cosmesi di Virgo, Lorenzo Marchetti. “Alessandro Zan – Fondatore del Village – ha accolto con entusiasmo i nostri propositi. L’accordo con Be Proud, società organizzatrice del Pride Village Virgo, prevede anzitutto di ribattezzare l’evento a nome Virgo per consolidare un rapporto che, mi auguro e sono convinto, si protrarrà ben oltre i 3 anni di contratto”, prosegue il giovane imprenditore di Virgo Milano Cosmetics.

“Stiamo già svolgendo un’attività capillare, finanziando tutta una serie di progetti volti a sensibilizzare sempre più la società su temi di estremo interesse sociale.” – spiega Altair D’Arcangelo, fondatore di VIRGO – “Ogni anno, produrremo un film e un docu-film che saranno distribuiti su piattaforme internazionali e che, ovviamente, rileveranno la questione della discriminazione di genere. Inoltre, lanceremo il magazine EQUALL, che sarà possibile trovare sia on-line, sia nelle edicole italiane, edito dal comparto editoria di Virgo Holding. Ancora, investiremo sulla mobilità sostenibile all’interno del Pride Village Virgo con l’ausilio di mezzi di trasporto elettrici totalmente green ONOVA GREEN MOBILITY e SUOMY. Novità di quest’anno – continua il fondatore di Virgo – è che tutto lo staff del Pride Village Virgo sarà vestito dal Sarto delle star Luca Paolorossi che, nel corso della sua lunga e premiata carriera, ha vestito le celebrities del cinema, della musica, dello sport e non solo. In ultimo ma non per ultimo, Virgo Fund ha deciso di investire anche nella lotta alla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, per cui sigleremo un accordo con Croce Rossa Italiana e con il Prof. emerito Matteo Bassetti, per la realizzazione di presidi e di programmi di sensibilizzazione studiati ad hoc.” Conclude Altair D’Arcangelo, “ringrazio sentitamente Alessandro Zan, l’avvocato Gianluca Saccoccia, Federico Illesi, Lorenzo Bosio e tutto il team del Pride Village, che ha mostrato forza, passione, coesione e soprattutto competenza. Virgo sicuramente troverà giovamento in questa partnership.”

Green è la parola d’ordine di Virgo Fund che, all’interno del Village, installerà MEGAWATT ONOVA PARK, una isola fotovoltaica ad impatto zero per la ricarica di veicoli, PAANDAA per il riciclo di plastica e lattine, ACUALITA per il consumo di acqua plastic free. Inoltre MEGAWATT ed ONOVA LUCE E GAS forniranno ai clienti esclusivamente energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Salvatore Pisano, fondatore di ACUALITA e MEGAWATT LUCE E GAS: “saremo presenti al Pride Village Virgo per raccontare l’impegno che profondiamo con le nostre aziende per la sostenibilità ambientale e per sensibilizzare giovani e adulti a processi positivi e propositivi volti all’acquisizione di comportamenti eticamente ed ecologicamente responsabili.” Continua ancora Salvatore Pisano “le nostre aziende contano su oltre duemila collaboratori e tutti loro sanno che in FIVE, GLOBAL, ACUALITA e MEGAWATT non troverà mai spazio neppure la minima discriminazione. Siamo entusiasti nel collaborare con il Pride Village Virgo, approdo ideale per chi vuole essere in dialogo con il mondo intero.”

Le porte della Fiera di Padova si riapriranno Venerdì 9 Giugno 2023-sino a Sabato 9 Settembre-per la XVI edizione del Pride Village Virgo, il più grande Festival inclusivo italiano, organizzata con il Patrocinio del Comune di Padova. Tre mesi all’insegna del divertimento, della cultura e dei diritti civili per celebrare insieme tutti i colori dell’amore.