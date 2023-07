Il Congresso Usa vuole svelare la verità sugli Ufo, anzi oggi si chiamano Uap (Unidentified Anomalous Phenomena)

Usa, al Congresso americano si è tenuta in questi giorni un’udienza sugli Ufo

Secondo quanto riporta Tgcom24 il Congresso Usa finalmente vuole svelate la verità sugli Ufo: in un’audizione pubblica, sono stati ascoltati tre testimoni che avrebbero sperimentato direttamente fenomeni aerei non identificati. Fra loro David Grusch, un ex funzionario dell’intelligence ribattezzato ‘la talpa degli Ufo’: “Gli Stati Uniti sono in possesso di astronavi aliene e hanno rinvenuto resti biologici non umani” le parole del veterano.

L’euforia UFO è tornata



Da quando il Pentagono ha ammesso nel maggio 2022 di aver registrato almeno 400 avvistamenti di UFO negli Stati Uniti dal 2004, l’interesse pubblico per questo fenomeno ha continuato ad aumentare. E anche gli avvistamenti.

Infatti, nel gennaio 2023, un rapporto declassificato del governo degli Stati Uniti sugli avvistamenti UFO da parte delle truppe statunitensi ha rivelato centinaia di nuovi casi. Negli anni ci sono stati migliaia di avvistamenti UFO segnalati, da parte di membri delle forze armate di diversi Paesi, piloti di aerei o gente comune. Avvistamenti che in molti casi hanno una spiegazione scientifica, ma che, in altri, restano inquietantemente enigmatici.

Nel 2013 la CIA ha declassificato i documenti in cui si riconosceva ufficialmente che l’Area 51 era una base militare segreta dove non era nascosto nulla di alieno, ma piuttosto veniva utilizzata per testare i programmi di sorveglianza aerea U-2 e OXCART contro i sovietici durante la Guerra Fredda.

Relitti di astronavi aliene

Il Boston Herald ha titolato senza mezzi termini: “Elementi biologici non umani” trovati nei relitti di astronavi aliene, secondo le testimonianze. Il titolo si riferiva a quanto ascoltato il 26 luglio in una sottocommissione del Congresso degli Stati Uniti istituita per studiare il fenomeno UFO o, come viene ora chiamato, Fenomeni Anomali Non Identificati (Unidentified Anomalous Phenomena).

Il programma Usa nascosto – “Gli Usa – ha accusato Grusch – nascondono da decenni un programma per catturare gli Ufo. Sono stato informato, nel corso dei miei doveri ufficiali, di un programma pluridecennale di recupero degli incidenti Ufo e di ingegneria inversa, a cui mi è stato negato l’accesso”. Al Congresso l’ex funzionario ha confessato che la sua uscita allo scoperto sui fenomeni aerei non identificati e la sua decisione di chiamare in causa il governo gli sono “costate molto, sia a livello professionale che a livello personale”.

“Ho temuto per la mia vita” – L’ex funzionario Usa ha anche detto di avere subito ” ritorsioni brutali” in seguito alle sue accuse. “Mi ha ferito sia professionalmente che personalmente“, ha spiegato Grusch, confermando sotto interrogatorio di essere a conoscenza di “persone che sono state danneggiate o ferite” nel corso degli sforzi del governo per nascondere le informazioni sugli Ufo. Alla domanda di un membro del comitato di supervisione se avesse “temuto per la sua vita”, Grusch ha risposto: “Sì, sicuramente”, aggiungendo: “sono fiducioso che le mie azioni alla fine porteranno a un risultato positivo di maggiore trasparenza”. Ufo, un ex ufficiale dell’intelligence americana rivela: “Gli Stati Uniti hanno veicoli alieni”

“Gli Usa sanno degli Ufo dagli anni Trenta” – Grusch ha riferito che nel 2019 gli fu chiesto dal capo della task force governativa sugli Ufo di identificare tutti i programmi top secret relativi a oggetti volanti non identificati. All’epoca, prestava servizio nel National Reconnaissance Office, l’agenzia che opera i satelliti spia Usa. Alla domanda se il governo abbia informazioni su forme di vita extraterrestri, Grusch ha replicato che “probabilmente gli Usa sono a conoscenza di attività non umane a partire dagli anni Trenta del secolo scorso”.

Astronavi aliene e resti biologici non umani

Il Pentagono ha smentito le affermazioni di Grusch, secondo il quale è in corso un insabbiamento a livello governativo sugli Ufo.