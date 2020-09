C’E’ vita su Venere?

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

Dalla newsletter di oggi di MonnaLisa Byte dedicata a Venere riportiamo la scoperta fresca fresca di possibile attività microbica tra le nuvole del pianeta più inospitale del sistema solare.

Il 14 settembre la Royal Astronomical Society ha annunciato la scoperta di una rara molecola, la fosfina -PH3, l’equivalente dell’ammoniaca con il fosforo al posto dell’azoto-tra le nuvole di Venere. Sulla terra questo gas è fatto solo industrialmente, o prodotto da microbi che vivono in ambienti privi di ossigeno.



La fosfina potrebbe quindi indicare la presenza di batteri aerobici che vivono nell’alta atmosfera venusiana, che ha una temperatura più tollerabile (30 gradi) di quella superficiale di oltre 400 gradi. L’articolo ha riportato la presenza di 20 ppb di fosfina (parti per miliardo in volume) nell’atmosfera,equivalenti a circa un singolo chicco di riso su 1000 kg di riso. Gli autori giustamente sono cauti. L’autrice a capo dello studio, la professoressa Jane Greaves dell’università di Cardiff, sostiene che al momento è ancora difficile capire come questi batteri, se presenti, possano sopravvivere nell’atmosfera altamente acida di Venere. I batteri responsabili della fosfina sulla Terra infatti riuscirebbero a sostenere solo il 5% dell’acidità presente tra le nubi venusiane.

Monnalisa Bytes è un magazine digitale che scrive di scienza con uno stile creativo e un rigore accademico.

“In un mondo dominato dalle fake news a dalle voci di corridoio” dichiara Emma Gatti “crediamo sia importante diffondere il metodo scientifico come approccio per pensare”. Per diventare realtà, Monnalisa Bytes ha lanciato una campagna di crowdfunding, supportata dall’Università di Milano Bicocca e presentata sulla piattaforma di Produzioni Dal Basso, che ha avuto un grande successo.

