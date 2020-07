Cambiamenti epocali nelle vendite online. In USA esplode Shopify, in Italia si afferma la piattaforma ELIO

Shopify, il gruppo canadese di e-commerce che si autodefinisce “sistema operativo” della vendita al dettaglio online ha avuto una crescita esponenziale durante il lockdown negli Stati Uniti. I negozi fisici in difficoltà che erano restii ad affrontare la digitalizzazione hanno improvvisamente scoperto la piattaforma online per sostituire le vendite perse a causa del blocco, portando per di più al triplo di pochi mesi fa il valore delle azioni Shopify. Quasi due terzi di nuovi negozi sono stati creati utilizzando Shopify nelle sei settimane fino al 24 aprile sconvolgendo le proporzioni dei mesi precedenti.

“Il ritmo di crescita non continuerà necessariamente”, ha detto al Financial Times Harley Finkelstein, direttore operativo di Shopify. “Ma in termini di nuovo mondo che emergerà nel dopo-Covid, non credo sia più possibile tornare indietro”. Si prevede che i consumatori statunitensi spenderanno 710 miliardi di dollari online nel 2020, secondo il gruppo di ricerca eMarketer, cioè il 18% in più rispetto allo scorso anno, mentre la quota di e-commerce del mercato al dettaglio è destinata a salire a un record del 14,5%.

Secondo il Financial Times le abitudini di acquisto sono cambiate per sempre. “Alcune persone vorranno entrare in un negozio fisico, ma poi vorranno completare l’acquisto sul loro iPad”, ha dichiarato Harley Finkelstein. “Altre vorranno acquistare online e ritirare in negozio. Sarà un mix di online e offline.”

AMAZON

Amazon, nel frattempo, ha aggiunto oltre 400 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato dall’inizio dell’anno, più di qualsiasi altra azienda, nonostante le dichiarazioni dell’amministratore delegato Jeff Bezos avvertisse della forte crescita di costi relativi generati dal coronavirus.

Anche sul piano delle vendite online di prodotti alimentari negli USA, come del resto in Italia, le abitudini di acquisto stanno sensibilmente modificandosi nel dopo-Covid. Durante il lockdown negli USA i clienti che volevano acquistare dal Whole Foods Market di proprietà di Amazon sono stati messi in lista d’attesa mentre la società faceva fatica a soddisfare la crescente domanda. Diversi negozi di Whole Foods sono stati “oscurati” o chiusi ai clienti tradizionali per massimizzare il servizio online.

Il mercato del food

Nonostante tali problemi, eMarketer prevede un aumento di quasi il 60% quest’anno per la spesa online negli Stati Uniti. Ma c’è un divario generazionale sull’uso dello shopping alimentare su Internet. Secondo uno studio del Food Marketing Institute, solo il 10% dei baby boomer ha dichiarato di aver pianificato di utilizzare la spesa online dopo la pandemia più di quanto non avesse fatto in precedenza.

“I consumatori più anziani non vogliono in realtà acquistare generi alimentari online”, ha scritto Bourcard Nesin, analista di Rabobank, in un recente documento di ricerca. “Ci è voluta letteralmente una pandemia per convincerli a iniziare a ordinare generi alimentari online.”

Il mercato del lusso

Anche il mercato del lusso sta drammaticamente cambiando: in Cina, il personale del punto vendita presso i rivenditori di lusso ha iniziato a utilizzare piattaforme come WeChat per comunicare faccia a faccia con i propri clienti più importanti per parlare dei nuovi articoli in assortimento. “Dato che non c’è molto traffico che entra nei negozi, i commessi passano un po ‘del loro tempo a raggiungere i loro migliori clienti e a connettersi in quel modo”, ha affermato Althea Peng, un partner di McKinsey focalizzato sulla moda e sulla vendita al dettaglio di lusso.

La piattaforma ELIO

In Italia si sta affermando in modo dirompente la nuova piattaforma ELIO che permette ai negozi più aggiornati di proporre i propri articoli tramite l’utilizzo di innovativi smart-glasses della EPSON. Gli occhiali per la realtà aumentata sono a disposizione del commesso al quale i clienti si rivolgono da remoto, comodamente a casa propria ovunque nel mondo, tramite smartphone, tablet, ecc.: le esperienze di acquisto sono varie e rivolte a diversi settori: fashion, gioielli, design, arte, vino e prodotti tipici, locazione e vendita di immobili, turismo.

Si tratta di una nuova tecnologia che soddisfa le esigenze del privato e del pubblico per la promozione e la tutela delle eccellenze Made in Italy nel settore del lusso. Non si tratta di una piattaforma e-commerce, ma di un ecosistema tecnologico volto a rivoluzionare l’acquisto a distanza, consentendo all’acquirente di decidere dove e come fare shopping in un’esperienza quasi identica a quella in store. ELIO è accessibile tramite smartphone, tablet, pc o altri dispositivi e permette di scegliere il negozio in cui si vuole fare shopping, fissare appuntamenti e connettersi in videoconferenza streaming audio-video in tempo reale con lo staff del negozio o il personal shopper che lo accompagna tramite gli smart-glasses, rendendo interattiva e personale la vendita a distanza. L’intera esperienza di acquisto avviene, quindi, virtualmente. Ma non è per nulla virtuale il nuovo fatturato che si genera …

(nell’immagine qui sotto una cliente cinese si collega per acquistare da remoto con il suo portatile)

La piattaforma ELIO sta diventando protagonista nel mercato della vendita a distanza perché permette ai clienti di visionare e acquistare da remoto prodotti di alta qualità, colloquiando amabilmente in tempo con i commessi del negozio che indossano gli occhiali a realtà aumentata e sono collegati anche in audio: in questo modo il commesso ha le mani libere, può avvicinare i prodotti al viso e far notare ai clienti gli importanti dettagli di ciascun articolo, rispondere alle domande di approfondimento del singolo utente, creare un coinvolgimento emotivo inimmaginabile.

Paolo Brambilla