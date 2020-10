Alla Royal Society si parla di comunicazione scientifica

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

—- di Letizia Dehò – Trendiest News —-

Location: online. The Royal Society YouTube channel. Qui il link martedì 20 ottobre 2020 alle ore 18.00 (ora di Londra, quindi ore 17.00 in Italia)

L’evento è gratuito e non è richiesta la registrazione.

Saranno disponibili i sottotitoli dal vivo

Scienza e comunicazione

La Royal Society dedica una serata a #sciencecommunication, presentando una conversazione online tra Stephen Fry e il presidente della Royal Society Venki Ramakrishnan. Questa è un’altra prova che la comunicazione scientifica è qualcosa che deve essere affrontato in questo momento, dentro e fuori i confini accademici. https://lnkd.in/eGWh5NU

La natura stessa della scienza è stabilire la verità sul mondo che ci circonda, da nuove scoperte rivoluzionarie, come il bosone di Higgs, le onde gravitazionali o il potenziale per la vita tra le nuvole di Venere, a questioni con importanti implicazioni sociali come il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità .

Mentre la crescita di Internet e dei social media rende più facile che mai ottenere informazioni, la natura libera di Internet rende anche difficile per il cittadino medio distinguere i fatti dalla finzione, la verità dalla menzogna e le fonti legittime da fake news. L’assalto ai fatti basati sull’evidenza è un problema crescente.

Mentre un esercito di scienziati continua a trovarsi in prima linea nella scoperta scientifica mentre combatte contro il Covid-19, il ruolo delle prove scientifiche e del pensiero razionale nell’era di Internet di superstizioni, voci e pseudoscienza non è mai stato così evidente.

Stephen Fry si unisce a Venki Ramakrishnan in una conversazione sulla verità, razionalità e oggettività nella scienza.

Unisciti all’attore, comico e autore Stephen Fry per un’esclusiva serata di conversazione mentre esplora la creazione di fiducia nella scienza e come le persone possono prendere decisioni razionali e obiettive con il biologo vincitore del Premio Nobel e presidente della Royal Society, Venki Ramakrishnan.

