Al via la sesta edizione dell’HM Sailing Festival Porto Venere

—- di Letizia Dehò -Trendiest News —-

Un weekend di vela e di mare alla scoperta delle bellezze del Golfo dei Poeti e del Parco del fiume Magra – 26-27 Settembre 2020

Quest’anno Horca Myseria ha trasferito al mare l’abituale incontro post vacanze! Riprende quindi la tradizione del HM Sailing Festival, giunto alla 6a edizione! Un fine settimana pieno di brio per ritrovarsi dopo le vacanze con vecchi e nuovi amici. Un Weekend di vela e di mare alla scoperta delle bellezze del Golfo dei Poeti e del Parco del fiume Magra. Il ritrovo sarà venerdì sera quando tutti i partecipanti arriveranno a Porto Venere o porti limitrofi; lo Staff e gli Skipper Horca Myseria saranno pronti per l’accueil dalle ore 20.00 (in alternativa sarà possibile imbarcare sabato mattina entro le ore 9.30). Sabato prenderà il via la vera e propria manifestazione con entusiasmanti veleggiate, regate da brivido, un delizioso lunch in rada e piacevoli bagni! Al tramonto, un aperitivo in terrazza per ritrovare il piacere della compagnia. Domenica 27 settembre sarà dedicato al relax e a un’altra fantastica regata/veleggiata con pranzo in rada. E dopo aver catturato gli ultimi raggi di sole ed ormeggiato le barche nel suggestivo marina di Porto Venere, non resterà che accordarsi per il prossimo weekend

Nel pieno rispetto delle indicazioni anti COVID 19, a bordo osserveremo il distanziamento sociale e, grazie ad un accordo con il Centro Ambientale di Portovenere (CEA), gli ospiti non “congiunti” potranno pernottare con un supplemento di soli 15 €, a bordo in cabina doppia in uso esclusivo o a terra in un posto letto “distanziato”. Il costo è di euro 220 ma per gli equipaggi completi da 7/9 persone è previsto uno sconto del 10%. La quota comprende: iscrizione all’HM Sailing Festival Porto Venere con partecipazione alla regata/veleggiata, uso Cabinati dai 12 ai 14 metri con pernottamento a bordo, Skipper Horca Myseria, aperitivo al tramonto.

La quota non comprende: cassa comune di circa 25 €/gg per spesare la cambusa di bordo, le pulizie finali, il carburante e l’ormeggio la notte di Sabato 26 Settembre (lo Skipper non partecipa alla cassa comune).

