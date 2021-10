AFGHANISTAN: aiuto dai Trade Point?

Intervista a Gaetano Visalli circa la potenzialità di intervento in

Afghanistan di una rete di Trade Point per lo sviluppo economico- sociale sostenibile

I TRADE POINT sono il “braccio operativo” della World Trade Point

Federation (WTPF), organizzazione internazionale non governativa

costituita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo

Sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development, anche

UNCTAD)

Alla luce della sua esperienza nella creazione dei Trade Point

in Europa, ritiene che possa sussistere la possibilità di un

intervento economico in Afghanistan?



La situazione economica Afghana, descritta da tutti come sull’orlo di un disastro, in effetti è quella che ci ritroviamo in altre aree del

mondo definite “territori in conflitto o post conflitto”; parliamo di territori che per effetto di tale condizione subiscono valutazioni e

rating internazionali che sono molto confusi e che offuscano l’effettività delle situazioni; in poche parole non si ha una visione chiara del territorio e della sua economia. E’ infatti da ricordare che nel corso di venti anni di insurrezione è stata creata una sorta di

amministrazione ombra in diverse aree del Paese, dove gli introiti maggioritari provenivano dai dazi che si imponevano per i transiti territoriali di beni quali carburante e sigarette, quindi la “tassazione di beni legali”, che consente al nuovo Governo, di avere dei margini in grado di attutire le pressioni finanziarie interne. Gli Afgani sperano di poter conquistare il perfetto funzionamento dello Stato.

Tale funzionamento non può prescindere dalla considerazione che i governatori delle Regioni non hanno il controllo delle aree che

sono loro affidate, perché, come sempre, nella tradizione afgana intervengono “la spartizione territoriale delle famiglie” che con la loro influenza, controllano l’economia di zona e garantisco ai cittadini le provviste per le loro necessità: il cibo, le medicine, la difesa.

Il nuovo Governo vuole rinunciare alle droghe e far rinascere l’economia; la Comunità internazionale dovrebbe proporre un intervento che sia conforme agli usi ed alle consuetudini locali.

Occorre ricreare l’economia in una Nazione che è ancora in guerra con se stessa, ed i Trade Point con le loro linee, fissate dalla World Trade Point Federation che è stata creata dall’UNCTAD ( agenzia dell’ONU, quindi rappresentante della Comunità Internazionale in più di 120 Nazioni), può essere la carta vincente, mettendo in

campo due elementi indispensabili: il commercio che tradizionalmente, sin dall’antichità, è sempre stato l’elemento di sviluppo dei territori, e l’intervento sociale, “arma” potentissima in grado di aiutare lo sviluppo dei vari settori attraverso la crescita culturale della popolazione, senza ingerenze verso un popolo che nel tempo già ha sofferto abbastanza.

Come si può raccordare la pretesa di sviluppo sostenibile,

nell’ambito del dibattito in corso a livello globale, con un

intervento dei Trade Point in Afghanistan?

“Sviluppo” e “crescita” sono due termini che, seppure in modo non

sempre appropriato, hanno accompagnato da sempre il dibattito

inerente lo sviluppo sostenibile.

Nella differenza che intercorre tra questi due concetti, si nasconde uno

degli obiettivi che lo sviluppo sostenibile intende perseguire, e allo

stesso tempo uno dei fenomeni che oggi rendono l’attività umana

ecologicamente e socialmente insostenibile.

In realtà i termini “sviluppo” e “crescita” non possono essere confusi

l’uno con l’altro. La crescita fa riferimento all’aumento di un indicatore

economico quantitativo come la produzione. Lo sviluppo riguarda

invece il miglioramento di parametri economici e sociali

essenzialmente qualitativi, che comprendono certo la crescita del

prodotto pro- capite, ma anche altri importanti aspetti strutturali,

sociali e culturali, relativi per esempio all’istruzione, alla vita culturale,

alla salute, alla partecipazione democratica.

Da ciò si può, anzi si deve, dedurre che quando i teorici dello

sviluppo sostenibile propongono un modello di sviluppo senza

crescita, non intendono immaginare un futuro che fermila produzione

economica, gli scambi commerciali e, in sostanza, che provochi uno

stato stazionario della ricchezza delle nazioni.

L’intervento dei Trade Point ed in particolare di quello di Milano che

al suo interno gode di una sezione “International Center for

Sustainable Development ”può proporre un modello economico e

soprattutto sociale, sul quale la Comunità Internazionale potrà basarsi

ed investire, al fine di creare il benessere e lo sviluppo delle relazioni

umane in Afghanistan.

Sviluppo e crescita non sono due dimensioni in conflitto reciproco. In

un contesto di sviluppo sostenibile, l’economia Afghana deve

continuare a crescere, non però per mezzo di una sempre maggiore

produzione di beni materiali, quanto piuttosto grazie all’aumento di beni

e servizi immateriali. A incrementare la domanda all’interno di

un’economia sostenibile, non sarà il consumismo, bensì il bisogno di

miglioramento della qualità della vita Afghana, intesa come

accrescimento culturale, miglioramento della salute, qualità

dell’ambiente circostante, sicurezza sociale ed economica.

Da dove si comincia, quindi?

Da accordi ufficiali con il Governo Afghano, per la creazione di una

rete di Trade Point sull’Afghanistan che dovranno operare al pari di

ospedali. Gli ospedali curano le malattie ed i feriti per evitare la

morte delle persone, noi aiutiamo l’economia e lo sviluppo sociale,

con il medesimo obiettivo: “curare ed evitare la morte delle

persone”.

Nei prossimi giorni saranno avviate intese con il nuovo Governo

Afghano, per proiettare la Nazione ed i suoi Cittadini verso un futuro

più promettente.

Per maggiori informazioni: [email protected]