A Mantova il 5 novembre intitolazione a San Pio X della stazione ferroviaria

Conferenza stampa Diocesi di Mantova, Associazione Mantovani nel Mondo, Provincia di Mantova.

DOMENICA 5 NOVEMBRE INTITOLAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA di MANTOVA A SAN PIO X

Tutto è pronto a Mantova per l’intitolazione a San Pio X della stazione ferroviaria di Piazza don Leoni. Domenica 5 novembre 2023 alle ore 11.30 presso lo scalo ferroviario, il Vescovo di Mantova Marco Busca, alla presenza delle autorità, svelerà e benedirà una targa che riporterà l’intitolazione della stazione ferroviaria a mons. Giuseppe Sarto, salito al soglio pontificio con il nome di Papa Pio X.

L’iniziativa è stata promossa dalla Diocesi di Mantova e dalla Rete Ferroviaria Italiana, in collaborazione con la Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, l’Associazione Mantovani nel Mondo, Regione Lombardia, Provincia di Mantova e Comune capoluogo.

L’intitolazione a San Pio X della stazione è stata voluta per il grande impegno di Papa Sarto a favore dell’emigrazione. La linea ferroviaria Vicenza-Verona-Mantova-Lodi-Genova, a fine ‘800, era infatti la principale via verso le Americhe per la grande emigrazione transoceanica di centinaia di migliaia di nostri connazionali e lo scalo del capoluogo virgiliano fu uno snodo di grande importanza per chi all’epoca decideva di partire per andare oltre oceano.

L’iniziativa di domenica si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 120° anniversario dell’elezione a Pontefice di Mons. Giuseppe Sarto: lo stesso il 19 agosto 1887, come Vescovo di Mantova inviò una lettera pastorale al clero virgiliano con l’esortazione ad accompagnare e sostenere i nostri emigranti e fu lui, da Papa, a istituire per la prima volta un Segretariato Vaticano, con il compito di occuparsi pastoralmente e umanamente del fenomeno internazionale delle emigrazioni, e a sostenere altresì i primi Ordini religiosi dedicati agli emigranti nel mondo, italiani compresi.

Treno storico da Milano a Mantova

In occasione dell’intitolazione della stazione, la Fondazione Ferrovie dello Stato, in accordo con Regione Lombardia e in particolare con l’assessorato regionale ai trasporti, ha organizzato un treno storico da Milano a Mantova, su cui viaggerà una delegazione dell’Istituto religioso di Santa Madre Cabrini, patrona internazionale dei Migranti, a cui è intitolata la Stazione Centrale di Milano; Sul treno sarà presente un folto gruppo di giornalisti invitati dal Vescovo di Mantova per celebrare nel modo migliore l’evento. L’arrivo del convoglio in piazzale don Leoni è previsto per le ore 11.10 (per Info e prenotazioni consultare il sito).

Alla fine della celebrazione i viaggiatori avranno l’opportunità di visitare il caratteristico centro di Mantova tra gli edifici intorno a Piazza delle Erbe, la Basilica di Sant’Andrea ed il grande complesso museale del Palazzo Ducale

Inoltre l’Ecomuseo della risaia, dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano ha creato la Via dell’Emigrazione ai tempi di San Pio X in collaborazione con la Diocesi di Mantova, il cui percorso si estende dai Comuni del sinistra Mincio alla Basilica di Sant’ Andrea in Mantova.

“Passiamo all’altra riva” lunedì 6 novembre 2023

Coordinamento Provinciale sulla Legalità della Provincia di Mantova – Presentazione libro “Passiamo all’altra riva” di Don Benito Giorgietta

Il Coordinamento Provinciale sulla Legalità della Provincia di Mantova invita lunedì 6 novembre 2023 alle ore 17:00 presso la Casa del Mantegna in via Acerbi 47, alla presentazione del libro “Passiamo all’altra riva” di Don Benito Giorgietta. Durante l’incontro l’autore dialogherà con Armando Savignano Ordinario di Filosofia Morale dell’Università di Trieste e Luigi Gaetti Presidente Coordinamento Provinciale sulla Legalità.