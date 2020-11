DIVIETI NUOVO DPCM. In vigore dal 5 nOvEmbrE 2020

Zona GIALLA (rischio moderato)

Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia

Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di

Trento, Sardegna, Toscana, Umbria.

Zona ARANCIONE (rischio medio-alto)

Campania, Liguria, Puglia, Sicilia, Veneto.

Zona ROSSA (rischio alto)

Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria

Bolzano e 10 Comuni della Provincia autonoma.

Zone gialle

– Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze;

– per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;

– sospese mostre e servizi museali

– didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza

– attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine

– sospensione concorsi (compreso quello della scuola), a esclusione di quelli per personale sanitario

– nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, a eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

– coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale

Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta sono le Regioni candidate alla zona rossa.

DIVIETI NUOVO DPCM

N.B.: I DIVIETI VALIDI NELLE ZONE ROSSE E ARANCIONI VALGONO PER 15 GIORNI (salvo rinnovi)



DAL 5 NOVEMBRE 2020

*TUTTA ITALIA*: _divieti e prescrizioni valevoli su tutto il territorio a cui si sommano o sostituiscono quelli previsti dalle zone rosse e arancioni_ *ZONE ROSSE*: _ancora da definire con decreto_ *ZONE ARANCIONI*: _ancora da definire con decreto_

*NORME GENERALI* Obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro

*DIVIETI SPOSTAMENTI* ( salvo autocertificazione per lavoro, salute o necessità) *SOLO PER LE ZONE ROSSE* Vietato entrare ed uscire dal territorio posto in zona rossa Obbligo di rimanere in *CASA*, vietato *OGNI SPOSTAMENTO*, con ogni mezzo pubblico o privato, anche all’interno del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione. *SOLO PER LE ZONE ARANCIONI* Vietato entrare ed uscire dal territorio posto in zona arancione Vietato uscire dal proprio comune di residenza, domicilio o abitazione con ogni mezzo pubblico o privato *PER TUTTA ITALIA* Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, salute e necessità Sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Ridotta al 50% capienza mezzi pubblici (esclusi scuolabus)

*COMMERCIO* *SOLO PER LE ZONE ROSSE*

*CHIUSI* sempre tutti i negozi (di vicinato, media e grande distribuzione e quelli posti nei centri commerciali) salvo generi alimentari e beni di prima necessità *APERTI* farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, lavanderia, pompe funebri, parrucchieri e barbieri

*PER TUTTA ITALIA* Sabato e domenica (festivi e prefestivi) chiuse medie e grandi strutture di vendita, chiusi negozi all’interno dei centri commerciali. *APERTI SOLO PUNTI VENDITA GENERI ALIMENTARI*, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi ed edicole. Obbligo di esporre all’esterno degli esercizi commerciali cartello con numero massimo di persone consentite all’interno Stop a fiere e sagre

*BAR, PUB E RISTORANTI* *SOLO PER LE ZONE ROSSE E ARANCIONI* Sospensione totale attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e tutti i servizi di ristorazione. Consentita somministrazione da asporto fino alle ore 22.00

*PER TUTTA ITALIA* Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie chiudono alle ore 18.00 il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, solo se non conviventi Consentita sempre ristorazione con consegna a domicilio, e fino alle 22.00 da asporto Divietò di consumare cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ore 18.00 sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio autostrade, negli ospedali e negli aeroporti,

*SPORT* *SOLO PER LE ZONE ROSSE* sono sospesi *TUTTI* gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale

*PER TUTTA ITALIA* Consentita attività sportiva e motoria all’aperto e mantenendo distanziamento di sicurezza di almeno 2 metri Sospesa attività di piscine, palestre, centri natatori, centri benessere, centri termali Sospesi eventi e competizioni sportive. Consentiti solo eventi di carattere nazionale Chiusi impianti sciistici Sospeso tutto lo sport di contatto (fatto salvo eventi nazionali), anche attività sportiva dilettantistica di base

*SCUOLA* *SOLO PER LE ZONE ROSSE* Aperti nidi, micronidi, scuole materne, scuole elementari e il solo primo anno delle media, continuando didattica in presenza Didattica 100% a distanza per tutte le altre scuole

*PER TUTTA ITALIA* Per le scuole secondarie di secondo grado (superiori) 100% didattica digitale integrata (a distanza) Scuole materne, elementari e medie aperte con didattica in presenza ma con obbligo di indossare la mascherina dai 6 anni in su Stop a gite scolastiche

*ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE* Sospese attività dei parchi tematici e di divertimento (tipo Gardaland, Mirabilandia) Chiuse sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò Sospesa attività in teatri, cinema e concerti sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei Sospesi convegni e congressi Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose



