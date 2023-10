TEDxRoma: è Federico Russo il nuovo Communication Director

Federico Russo, direttore creativo esecutivo con oltre 24 anni di esperienza nel campo della pubblicità, di cui 8 anni come Executive Creative Director in WPP, si unisce a TEDxRoma nel ruolo di Communication Director. L’obiettivo è quello di portare innovazione e ispirazione al TEDx che, anche nell’ultima edizione, si è confermato uno dei dieci più seguiti al mondo, con 18 eventi realizzati, oltre 13mila spettatori in sala, 30mila partecipanti in live streaming e 14mln di visualizzazioni su YouTube e TED.com e 190 speaker da tutto il mondo.

Con un background eclettico e collaborazioni con brand globali in settori diversificati, Federico Russo ha dimostrato nel corso degli anni la sua abilità nell’ideazione di campagne pubblicitarie di successo a livello internazionale. La sua missione presso TEDxRoma è chiara: contribuire a rendere l’edizione del 2024 un’esperienza unica, introducendo un pensiero multipiattaforma senza limiti creativi. Con l’arrivo di Federico Russo in qualità di Communication Director, TEDxRoma inaugura, quindi, un nuovo capitolo emozionante, promettendo di ispirare, innovare e aprire nuovi orizzonti per il futuro.

“È un onore entrare a far parte di questa squadra, interagire con una straordinaria rete di persone e con un team eccezionale” commenta Federico Russo, “Questa nuova sfida si affianca al mio lavoro di Direttore Creativo Esecutivo, un ruolo che continuo a svolgere per vari brand globali, in collaborazione con agenzie internazionali. In quanto creativo, sono ossessionato dall’innovazione e TEDxRoma rappresenta il palcoscenico ideale non solo per gli speaker, che desiderano condividere idee innovative, ma anche per i brand che vogliono associarsi a questa organizzazione per comunicare il loro impegno volto alla creazione di un futuro migliore. Ringrazio Emilia Garito, la mente e il cuore del TEDxRoma, per la fiducia accordatami”.

“Con l’arrivo di Federico si consolida un percorso di crescita di TEDxRoma che negli anni, grazie ai professionisti che ne sono stati la voce, è diventato un progetto più ampio, che va oltre l’evento e che oggi sente la forte missione di connettere le diverse stratificazioni della nostra città e del nostro Paese con il resto del mondo, attraverso una narrazione del tempo che viviamo controintuitiva e inclusiva insieme. Grazie a Federico Russo, alla sua grande professionalità e sensibilità, il nostro team di comunicazione quest’anno potrà nuovamente esprimersi con la creatività e passione di sempre e con in più l’energia di un professionista esperto e visionario, quale Federico ha dimostrato di essere di fronte alle avvincenti sfide vinte nel passato, tra le quali alcune anche insieme a TEDxRoma. Bentornato Federico e grazie!” dichiara Emilia Garito, Organizer e Curator di TEDxRoma.

TED è un’organizzazione no-profit dedicata alla missione Ideas Worth Spreading (idee da diffondere). Iniziata come una conferenza di quattro giorni in California. 30 anni fa, TED ha supportato la sua missione nel corso degli anni con moltissime iniziative. Nello spirito delle idee da diffondere, TED ha creato un programma chiamato TEDx. TEDx è un programma di eventi locali e indipendenti che invitano le persone a condividere un’esperienza simile a quella del TED. A un evento TEDx, video di TED Talk e speaker dal vivo si combinano per dare vita a discussioni e connessioni profonde.