Sostenere le filiere dei piccoli produttori nei settori dell’energia e dell’agricoltura. Il caso della Sierra Leone

Intervista a Caroline Petruzzi McHale —

Secondo l’OCSE, ci sono circa 2,5 miliardi di persone nel mondo, coinvolte nell’agricoltura su piccola scala a tempo pieno o parziale, che gestiscono circa 500 milioni di piccole aziende agricole. Nonostante le loro risorse modeste, i piccoli produttori sono responsabili della produzione di circa il 70% del cibo del pianeta. A differenza dei produttori industriali, i produttori su piccola scala tendono ad affrontare sfide molto maggiori in termini di volatilità dei prezzi, input e attrezzature agricole e accesso ai mercati internazionali. Per questo motivo, molti dei piccoli agricoltori del mondo sono intrappolati in un ciclo infinito di povertà.

Parliamo di VIVACE

La società di consulenza VIVACE, con sede a Parigi e contatti in tutta Europa, accompagna gli imprenditori, gli artigiani e gli artisti a realizzare un’esperienza duratura, inclusiva e allineata con i loro valori fondamentali. “La nostra ambizione è di contribuire alla volontà di rinascita delle imprese e delle nostre comunità. Far crescere l’economia sociale e solidale”. Così esordisce Caroline Petruzzi McHale parlando con passione della “mission” di VIVACE.

Qual è l’obiettivo principale di VIVACE?

“Cerchiamo di contribuire alla speranza collettiva di rinnovamento. Da un lato, accompagniamo i nostri clienti nel riorientamento delle loro strategie verso un maggiore senso di solidarietà economica, sociale ed ecologica. La nostra strategia è di natura multidisciplinare e comprende componenti strategiche, sociali e artistiche. Sviluppiamo anche i nostri progetti creativi che condividiamo con i nostri clienti per aiutarli a dare vita alle proprie idee. Abbiamo messo in atto diversi approcci, cercando di aiutare i clienti a vivere i loro secondo i loro valori e garantire una più forte collaborazione tra le aziende e tutti i loro stakeholder”.

Voi state seguendo con particolare attenzione i Paesi del “sud del mondo”. Che opportunità avete scoperto?

“Nel contesto del nostro precedente lavoro sui progetti sostenibili e di impatto sociale, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, VIVACE si è concentrata sulla promozione del rafforzamento delle catene del valore di trasformazione e distribuzione in questi mercati, portando una maggiore acquisizione di valore per i Paesi produttori di materie prime in Africa. Abbiamo pensato a un modello guidato dalla comunità locale sia nella creazione, sia nello sviluppo dei progetti, sostenendo una rete di approvvigionamento e acquisto semplificata per riunire i 2,5 miliardi di piccoli produttori mondiali”.

Come agite in termini operativi?

“Costruiamo partenariati ibridi che riuniscano partner finanziari e industriali accanto a organizzazioni cooperative e della società civile. VIVACE ha recentemente completato una terza missione in Sierra Leone per sostenere la rete di cooperative agricole PRIDO, che nonostante il duro lavoro e l’ottimismo, rimane ostacolata dalle debolezze strutturali nel settore agricolo rurale in Africa”.

Quali sono state le sfide più impegnative?

“Durante le nostre missioni precedenti, alcune delle sfide che abbiamo osservato riguardavano gli ostacoli che impediscono

lo sviluppo di filiere agricole redditizie su piccola scala;

l’accesso alle risorse che promuovono una gestione efficiente delle risorse agricole;

l’accesso a risorse che alleviano le sfide intrinseche delle madri che lavorano.

Durante quest’ultimo viaggio, abbiamo cercato innanzitutto di migliorare la comprensione generale delle catene di approvvigionamento su piccola scala e dei modelli di business delle imprese cooperative; in secondo luogo, di rafforzare la comprensione generale delle buone pratiche agricole e la condivisione delle informazioni tra gli agricoltori; e terzo, implementare soluzioni educative che alleviano l’accesso limitato alle scuole e alle strutture per l’assistenza all’infanzia”.

Quali potrebbero essere gli sviluppi futuri?

“Ecco alcuni punti chiave orientati all’azione della nostra missione. Rafforzare le reti cooperative regionali e nazionali: per ottenere maggiori economie di scala, è fondamentale rafforzare le reti cooperative regionali e nazionali nell’Africa occidentale. Stabilendo legami forti, i produttori su piccola scala possono sfruttare il potere di contrattazione collettiva, negoziare prezzi più favorevoli e accedere a basi di clienti più ampie, anche all’estero. Durante le nostre sessioni di formazione sulle imprese cooperative, continueremo a fornire una comprensione completa di come le merci trasformate localmente possono aumentare significativamente la dimensione del valore rispetto alla semplice esportazione di materie prime”.

Qualche esempio?

“Usando la produzione di manioca come caso illustrativo, abbiamo accompagnato i partecipanti attraverso l’intero viaggio di trasformazione della manioca appena colta in prodotti di alto valore come farina di manioca, pane, dolci e altri prodotti alimentari. Fornendo agli agricoltori e ai produttori conoscenze e abilità pratiche a tutti i livelli della catena del valore, consentiamo loro di avviare attività fiorenti e capitalizzare il potenziale di valore aggiunto dei loro raccolti”.

In Sierra Leone quali aspetti avete ritenuto più urgenti?

“Sviluppare soluzioni di energia pulita: la necessità di soluzioni di energia pulita adatte è particolarmente evidente in Sierra Leone. Le pompe dell’acqua ad energia solare possono fornire l’accesso all’acqua potabile sicura, mentre un’illuminazione efficiente può aiutare a ridurre le bollette dell’elettricità. Altre soluzioni di energia pulita per l’Africa occidentale includono sistemi a biomassa come i digestori di biogas, che si basano sulla decomposizione batterica del materiale di scarto di origine biologica, e trasformano i rifiuti organici in gas combustibile. Con il giusto supporto tecnico, queste tecnologie possono essere adattate per soddisfare le esigenze locali in linea con il modo in cui è organizzata la società. I sistemi di innovazione centralizzati come le stazioni di ricarica, le unità di elaborazione mobili e le cucine centralizzate possono contribuire a migliorare l’efficienza energetica, sostenendo al contempo la sicurezza alimentare e idrica in modo complementare alla configurazione rurale esistente”.

Altri obiettivi a breve termine?

“Facilitare le donazioni di competenze e attrezzature da parte dei Paesi industrializzati, rendendole esentasse: un’altra sfida significativa affrontata da queste comunità è la mancanza di accesso alle attrezzature ovvero gli alti costi associati al loro acquisto. Tuttavia, le aziende che operano nei settori interessati possono svolgere un ruolo cruciale nell’affrontare questo problema. Ad esempio, i fornitori manifatturieri e industriali hanno l’opportunità di avere un impatto significativo donando attrezzature per sostenere progetti che ne hanno bisogno. Altri attori del settore, come i marchi di imballaggi e trasporti, possono estendere il loro supporto offrendo servizi di facilitazione a un costo agevolato. Collaborando con i marchi, le comunità possono accedere a soluzioni di imballaggio e trasporto convenienti, riducendo così le spese operative. Inoltre, questi sforzi di collaborazione possono potenzialmente qualificarsi per crediti d’imposta, a vantaggio sia delle società sostenitrici che dei progetti stessi. Questi approcci di “valore condiviso” non solo consentono alle comunità di accedere ad attrezzature e servizi essenziali, ma consentono anche alle aziende di adempiere ai propri impegni di RSI Responsabilità Sociale d’Impresa”.

Altro?

“Alleggerire l’onere per i responsabili e gli educatori rurali: gli insegnanti rurali devono affrontare numerose sfide, tra cui una carenza di educatori e un accesso limitato alle risorse necessarie, esacerbate dalla questione degli stipendi inadeguati. Sebbene vi sia un urgente bisogno di migliorare le condizioni di lavoro degli insegnanti rurali, è altrettanto vitale esplorare metodi di insegnamento innovativi che possano superare questi ostacoli. Durante la nostra missione, abbiamo sperimentato un approccio innovativo e gamificato alla formazione di abitudini positive. Conosciuto come HabitGo, il gioco è progettato per aiutare i bambini a costruire abitudini incentrate sullo sviluppo nell’area della salute, dell’alimentazione, dell’istruzione, dell’igiene, della comunicazione e dell’interazione sociale. Il gioco, giocato in piccoli circoli di massimo cinque studenti, adotta un approccio di co-apprendimento guidato dai pari per favorire l’empowerment e l’indipendenza degli studenti, il tutto riducendo il carico di insegnamento degli educatori rurali. L’esplorazione di metodi di insegnamento innovativi come questi può aiutare a massimizzare l’impatto delle risorse limitate e migliorare i risultati educativi per gli studenti”.

Quanto è stata importante la vostra presenza in Sierra Leone?

“Il nostro viaggio in Sierra Leone ha fatto luce sulle sfide significative affrontate dai piccoli produttori agricoli e dalle loro comunità rurali. Sebbene la nostra missione abbia fornito preziose intuizioni e strategie orientate all’azione, è evidente che c’è ancora molto lavoro da fare per elevare queste società. Per affrontare queste sfide complesse, la collaborazione e i forti partenariati sono fondamentali, in particolare tra gli attori della finanza, dell’industria, dello sviluppo e della società civile. È attraverso sforzi collettivi che possiamo guidare lo sviluppo sostenibile e dare potere a queste comunità. Invitiamo le organizzazioni e gli individui a unire le forze, combinando competenze, risorse e approcci innovativi per creare soluzioni inclusive e trasformative. Mentre riflettiamo sulle nostre esperienze in Sierra Leone, ci viene in mente la resilienza, la forza e il potenziale che esistono all’interno di queste comunità. È nostra responsabilità condivisa fornire loro gli strumenti, le opportunità e il supporto di cui hanno bisogno per avere successo.”

Studio V I V A C E

1, rue de Stockholm

75008 Paris

Caroline Petruzzi McHale

caroline@studio-vivace.com