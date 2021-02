Professional Network – Milano. in diretta Francesco Specchia martedì 23 ore 19

—– di Paolo Brambilla – Trendiest News —-

Professional Network – Milano – è una rete di operatori qualificati nella prestazione di servizi professionali ad alto valore aggiunto alle imprese, costituita in associazione a Milano nel 1998: rappresenta le più importanti categorie del terziario avanzato e comprende aziende di know-how, professionisti, finanziarie, esperti di Merger&Acquisition. La selezione degli associati è derivata da anni di collaborazione su progetti comuni e ha tenuto conto dei parametri, verificati sul campo, di professionalità, affidabilità e prontezza di intervento. Professional Network – Milano – ha lo scopo di agevolare lo scambio di esperienze professionali tra gli associati, così da consentire una risposta più completa ed efficiente alle esigenze delle imprese.

Martedì 23 febbraio 2021 – Francesco Specchia in diretta – ore 19

PROGRAMMA In occasione del consueto incontro del martedì sera, il prossimo 23/2/2021 alle ore 19 Francesco Specchia, sarà ospite e relatore sul tema “ Prime considerazioni sul governo Draghi “. Francesco Specchia sarà disponibile per rispondere ad altre domande in campo economico-finanziario, vista la sua grande esperienza in materia. Qui il link alla pagina di Wikipedia dedicata a lui. Francesco Specchia è molto presente nei talk show televisivi di RAI, La7, ecc. e molto noto nell’ambiente per la sua professionalità ed obiettività nell’esporre le proprie considerazioni sulla politica italiana.



Obiettivi dell’associazione

Tre sono gli obiettivi del Professional Network:

Fornire, sul modello delle Associazioni di mutuo soccorso di lontana memoria, un aiuto professionale e qualificato agli Associati del Network al fine di affrontare e risolvere problemi professionali che esulano dal proprio campo di specializzazione. Ogni Associato può quindi garantire ai propri clienti una vasta gamma di servizi di know how e professionali in tempi rapidi e con un elevato livello qualitativo. Come previsto dallo Statuto dell’Associazione, non sono previsti commissioni sulle segnalazioni effettuate tra gli Associati. L’Associazione si regge esclusivamente sulle quote sociali annuali pagate dagli Associati.

Scambiarsi esperienze professionali, arricchendo così il proprio patrimonio di conoscenze e maturando una maggior consapevolezza e conoscenza sulle molteplici e innovative attività professionali di servizio delle imprese esistenti oggi in Italia.

Organizzare incontri tra gli Associati che siano anche occasione di svago dalla impegnativa e difficile attività professionale quotidiana.

L’individuazione e la selezione di operatori che offrono servizi è, per la natura stessa delle attività del terziario avanzato, spesso difficile. La qualità del servizio si scopre solo e sempre a posteriori, data l’intangibilità di quanto offerto. Pertanto Professional Network rappresenta una risposta istituzionale al bisogno delle aziende di individuare operatori in grado di rispondere in maniera seria, affidabile, efficiente ed economica ai loro problemi.

Gli associati

Gli incontri del Network

Ogni anno il Consiglio Direttivo decide, su suggerimenti dei vari associati, il programma delle iniziative sociali che comprende momenti formali, incontri serali e conviviali, convegni, workshop e occasioni ludico-sportive. A causa delle limitazioni imposte dal periodo di pandemia, le riunioni in presenza sono state temporaneamente sostituite da riunioni virtuali online.

L’Associazione è governata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri:

Presidente: Giancarlo Besia

Tesoriere: Silvio Necchi

Consigliere: Andrea Portella

Consigliere: Paolo Brambilla

Consigliere: Stefano Borella

Al consiglio direttivo si affianca il Collegio dei Probiviri:

Alberto Arrigoni

Pasquale Pantano

Gianluca Fontana Rava