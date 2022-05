pagamenti internazionali in Brasile, Ebury acquisisce Bexs Banco

Ebury acquisisce Bexs Banco e amplia la sua offerta di pagamenti internazionali in Brasile

Grazie a questa operazione, la fintech con sede a Londra potrà ora offrire soluzioni anche per le transazioni internazionali degli e-commerce brasiliani.

Il portafoglio dei servizi di Ebury in Brasile comprende dall’apertura di conti internazionali alla gestione del rischio cambio, tutti i servizi che facilitano il commercio estero per le piccole e medie imprese brasiliane

Ebury, una delle più grandi società fintech del mondo, specializzata in transazioni internazionali per piccole e medie imprese, attiva in 20 paesi, stipula oggi un accordo per avviare il processo di acquisizione del 100% della fintech brasiliana Bexs, che include le attività Bexs Banco (cambio) e Bexs Pay (pagamenti). L’operazione, al momento in attesa di approvazione delle autorità regolamentari, mira ad ampliare l’offerta dell’azienda nell’ambito dei pagamenti ed incassi internazionali per le PMI, nonché a fornire servizi digitali alle aziende che vendono i loro prodotti online in Brasile, in particolare a marketplace e società di software e applicazioni IT.

La tecnologia di Bexs

La tecnologia di Bexs consente anche pagamenti su larga scala dall’estero al Brasile. Un’altra sinergia tra la banca brasiliana ed Ebury riguarda l’apertura di conti in altri paesi, che consente anche alle piccole imprese di negoziare direttamente nella valuta locale di ogni mercato. Con sede a San Paolo, l’istituto ha già elaborato pagamenti internazionali (in&out) per oltre 50 milioni di brasiliani. Nel 2021 ha gestito oltre 30 milioni di transazioni, integrando la conversione del tasso di cambio con la soluzione locale Pix (pagamento istantaneo). Nello stesso anno, il totale delle transazioni in valuta estera ha superato la soglia dei 20 miliardi di R$.

“Bexs è più ‘tech’ che ‘fin’, ed è in grado di combinare soluzioni scalabili a livello globale con una profonda esperienza nella regolamentazione delle valute. L’acquisizione da parte di Ebury consentirà l’accesso a un portafoglio di potenziali clienti in altri mercati”, afferma Sérgio Rial, Presidente del Consiglio di amministrazione di Ebury. “Inoltre, la sua tecnologia unica e il suo modello di business per i multi-pagamenti possono essere replicati in altre aree geografiche. Le possibilità di sinergia sono quasi illimitate”.

Nata nel 1989 come Didier Corretora de Câmbio, l’istituto ha ricevuto l’autorizzazione dalla Banca Centrale Brasiliana per operare come banca di cambio nel 2010 e ha iniziato a fare affari con il nome di Bexs. Nel 2012 ha lanciato la sua tecnologia di e-commerce transfrontaliero, che le ha consentito di operare nel mercato e nei segmenti SaaS (software as a service). Quasi quattro anni fa, l’istituzione ha acquisito nuovo slancio quando è diventata una piattaforma API, consentendo l’integrazione diretta dei suoi sistemi con i principali attori del mondo digitale, sia in Brasile che all’estero.

Pertanto, una piccola azienda di e-commerce con sede in Cina, ad esempio, può vendere in Brasile tramite un mercato e ricevere pagamenti direttamente in dollari o in un’altra valuta estera. In alternativa, un social network può sfruttare la piattaforma per garantire un flusso costante di compensi agli influencer, una tipologia di transazione caratterizzata da un elevato volume di micropagamenti con conversione di valuta. Inoltre, gli intermediari possono utilizzare la piattaforma per offrire ai loro clienti l’opportunità di investire all’estero.

Tra i clienti che già utilizzano il servizio Bexs in Brasile ci sono alcune delle più grandi aziende operanti nel settore dei marketplace, dei pagamenti, dei social media, nonché società di brokeraggio o attive in ambito agro tecnico.

Bexs sarà integrato nella struttura di Ebury

Secondo i termini dell’accordo firmato con Ebury, il CEO di Bexs, Luiz Henrique Didier Jr., continuerà a guidare le operazioni in Brasile. Dopo l’approvazione normativa, l’istituto sarà integrato nella struttura di Ebury. Sono numerose le sinergie da poter esplorare tra le società del Gruppo, a cominciare dal commercio digitale internazionale.

“Siamo presenti in 20 paesi e il Brasile non poteva essere escluso. Inoltre, funge da porta d’ingresso per l’America Latina”, osserva Fernando Pierri, Chief Commercial Officer di Ebury. “Il Brasile rimane molto chiuso al commercio estero, ma la situazione sta cambiando rapidamente e il paese sta accelerando il proprio processo di internazionalizzazione. Il Paese ha firmato accordi di libero scambio, incluso uno con l’Unione Europea, e ha anche lavorato per migliorare le sue normative sui cambi. Tutto ciò aumenterà la domanda di valute estere e conti all’estero”.

Nell’ultimo anno, il volume delle transazioni eseguite da Ebury è stato di 21 miliardi di dollari; la società ha sede a Londra, da dove supervisiona le sue operazioni in Europa, Asia, Medio Oriente e America.

