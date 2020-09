La Commissione UE armonizza le regole finanziarie in campo digitale.

In data 24 settembre 2020 il vicepresidente della Commissione UE, responsabile per l’Euro e per la stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis, in un’intervista sulla CNBC (https://www.cnbc.com/2020/09/24/eu-valdis-dombrovskis.html) ha annunciato la svolta, essendo imminente la normativa del “Regolamento sui mercati delle criptovalute”, MiCA Markets in Cryptpo Assets.

Le nuove norme sulle criptovalute consentiranno agli operatori autorizzati in un dato Stato membro dell’Unione di fornire servizi in tutta la UE, purché siano rispettate misure di salvaguardia per gli investitori, di integrità del mercato e di stabilità finanziaria. La Commissione europea ha presentato piani per regolamentare le criptovalute in quello che sarà il suo primo tentativo in assoluto di supervisionare la nascente tecnologia.

La nuova normativa

Il braccio esecutivo dell’UE ha affermato che “il futuro della finanza è digitale” ma che è importante mitigare “qualsiasi rischio potenziale”. La nuova normativa vuole ridurre questi rischi per gli investitori, dando anche certezza giuridica a coloro che emettono questi beni. Il processo legislativo richiederà tempo, almeno un anno.

“Uno degli obiettivi della nuova legislazione è che l’UE riduca la “frammentazione del mercato” in questo spazio” ha dichiarato giovedì il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis alla CNBC. Il nuovo piano significherà che le società di cripto-asset autorizzate da uno dei 27 paesi dell’UE saranno in grado di fornire i propri servizi in tutti gli altri stati membri.

Allo stesso tempo, ci saranno regole più rigide per le aziende che emettono i cosiddetti “stablecoin”. Si tratta di token virtuali che mirano a mantenere il loro valore rispetto a determinati asset – tipicamente valute legali, come il dollaro – per evitare la volatilità riscontrata nelle criptovalute come bitcoin. Ma hanno suscitato polemiche in passato a causa delle preoccupazioni sul fatto che gli emittenti abbiano le riserve necessarie per sostenerli.

Libra di Facebook

Le nuove regole avranno sicuramente delle implicazioni per libra, il progetto digitale annunciato da Facebook lo scorso anno. La visione iniziale di Facebook prevedeva una riserva di più valute, ma da allora la società ha cambiato rotta a seguito di un contraccolpo degli organismi regolatori, che erano preoccupati che potesse influrenzare il sistema finanziario. “Il processo legislativo richiederà tempo, almeno un anno, probabilmente di più, a seconda di quanta priorità verrà data sia dagli Stati membri che dal Parlamento europeo”, ha detto Dombrovskis alla CNBC.

L’ultima proposta dovrà essere approvata dai governi dell’UE e dal Parlamento europeo, l’unica camera dell’UE eletta direttamente, prima di diventare legge.

E il Regno Unito?

Giovedì la Commissione ha anche presentato i piani per sviluppare i mercati dei capitali all’interno del blocco. La cosiddetta Unione dei mercati dei capitali mira a rendere più facile l’accesso al capitale nei 27 paesi dell’UE. È stato un sogno delle precedenti amministrazioni a Bruxelles, ma hanno lottato per aumentare gli investimenti transfrontalieri. “L’Unione dei mercati dei capitali come progetto precede la Brexit, ma la Brexit e il fatto che il più grande centro finanziario dell’UE stia lasciando il mercato unico significa che avevamo una nuova urgenza per andare avanti concretamente con l’unione dei mercati dei capitali”, ha detto Dombrovskis alla CNBC.

La proposta regolamentazione dovrà superare il vaglio del Parlamento del Consiglio europei, e non sarà un percorso facile se pensiamo alle criptovalute decentralizzate come il Bitcoin, che sembrano sottrarsi a qualsiasi regolamentazione.

Avv. Giovanni Bonomo

Su http://www.ultime-notizie.net/ pubblicato dall’associazione Centro Culturale Candide (www.candide.it) l’Avv. Giovanni Bonomo dichiara “Ritengo importante questa affermazione, che prelude ad una finanza digitale Fintech per banche e società hi-tech che dovranno, e potranno, competere con le stesse regole dando il via alle sperimentazioni blockchain di tipo finanziario e mettendo dei paletti alla annunciata stablecoin di Facebook Libra: “Il futuro della finanza è digitale. Durante il confinamento è grazie alle tecnologie digitali, come i servizi bancari online, che le persone hanno avuto accesso ai servizi finanziari. La tecnologia ha molto di più da offrire ai consumatori e alle imprese e dovremmo far nostra in maniera più proattiva la trasformazione digitale, attenuando allo stesso tempo i potenziali rischi”.

I buoni propositi della Commissione europea sono di sfruttare le possibilità che le criptovalute offrono per la ripresa finanziaria di importanti settori dell’economia, mitigando però i rischi per i consumatori e salvaguardando (restituendo?) la sovranità monetaria degli Stati membri”.

Ogni Stato membro è infatti chiamato a nominare un’autorità di vigilanza sul settore. Le nuove norme riguarderanno non solo che emette criptovalute ma anche chi offre servizi di scambio come i siti di exchange e di wallet.

Gli operatori dovranno dimostrare di avere determinati requisiti patrimoniali e caratteristiche idonee ad evitare i rischi di attacchi informatici, a garanzia anche degli investitori.

“La Commissione prevede un regime transitorio, un c.d. sandbox regolamentare” – prosegue l’avv. Bonomo – per una sperimentazione finalizzata ad affinare la normativa: gli operatori potranno agire in deroga alle vigenti normative in modo da maturare un’esperienza nel migliore uso delle nuove tecnologie che segni la strada per la migliore regolamentazione”.

Senza dubbio un mercato digitale innovativo per i finanziamenti creerà benefici – parole di Dombrovskis – per i cittadini europei e sarà fondamentale per la ripresa economica dell’Europa, offrendo servizi e prodotti finanziari migliori e aprendo nuovi canali di finanziamento per le imprese.

“Si sta insomma realizzando ciò che dico da tempo, in vari articoli e in questo blog, -conclude l’avv. Bonomo – “sulle applicazioni monetarie e non monetarie della blockchain, sulla tecnofinanza e sulle problematiche connesse al vuoto normativo circa le valute digitali. Rendersi conto che il futuro della finanza è digitale è già un primo passo verso una compiuta regolamentazione.